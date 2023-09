Samsung esittelee 98 tuuman 8K-television CEDIA Expossa

Samsung esitteli tähän mennessä suurimman kuluttajille saatavilla olevan televisionsa CEDIA Expossa. QN990C on massiivinen 98-tuumainen 8K-televisio, joka on varustettu Samsungin Neural Quantum Processor 8K -prosessorilla ja mini-LED-taustavalojärjestelmällä. Televisiossa on HDMI 2.1 -portit ja ATSC 3.0 -viritin, mikä tekee siitä tulevaisuuden yhteensopivan liitettävyyden suhteen. Alkuperäisen 8K-sisällön saatavuus on kuitenkin edelleen rajoitettua, mikä edellyttää muuntamista pienemmistä resoluutioista. QN990C:n hinta on 39,999.99 XNUMX dollaria, ja se houkuttelee räätälöityjä asentajia ja ostajia, jotka etsivät ensiluokkaisia ​​kotiteatteriasennuksia.

Vaikka Samsung on edelläkävijä 8K-näyttöjen esittelyssä, tämän tekniikan tulevaisuus on epävarma. Muut valmistajat, kuten LG ja TCL, ovat lopettaneet 8K-mallien tuotannon. Lisäksi kuluttajasisällön puute alkuperäisessä 8K-resoluutiossa asettaa haasteen laajalle käyttöönotolle. Näistä haasteista huolimatta Samsung on edelleen sitoutunut ylittämään TV-tekniikan rajoja.

Samsungin lisäksi Hisense esitteli myös erittäin suuren television CEDIA Expossa. Editors' Choice U8K on nyt saatavilla 100 tuuman koossa, ja se tarjoaa hieman suuremman näytön edullisempaan hintaan 9,999 4 dollaria. Tämä XNUMXK-televisio on myös tulossa markkinoille pian tarjoten vaihtoehtoisen vaihtoehdon kuluttajille.

Sekä Samsung että Hisense pyrkivät vastaamaan korkealuokkaisten kuluttajien ja räätälöityjen asentajien vaatimuksiin, jotka etsivät suurempia näyttökokoja mukaansatempaavia kotiviihdekokemuksia varten. Vaikka 8K-tekniikka kehittyy edelleen, on tärkeää ottaa huomioon alkuperäisen sisällön saatavuus ja käyttöönoton kustannukset harkittaessa näitä premium-TV-vaihtoehtoja.

Lähteet:

– Artikkeli: PCMag