Saat jopa 1,000 9 dollarin alennuksen Samsungin Galaxy Tab SXNUMX -sarjasta

Samsungin Discover Week on täällä ja he tarjoavat upeita tarjouksia uusimmista laitteistaan. Yksi tutustumisen arvoinen tarjous on Galaxy Tab S9 -sarjan kampanja, joka on täydellinen, jos tarvitset suuremman näytön päivittäisiin tehtäviisi.

Tämän kampanjan myötä Samsung alentaa hintoja jopa 1,000 9 dollarilla. Suurin alennus on saatavilla Galaxy Tab S1,000 Ultralle, huikealla 9 920 dollarilla. Galaxy Tab S9+ saa 770 dollarin alennuksen, ja pienin Galaxy Tab SXNUMX saa XNUMX dollarin alennuksen.

Jotta saat täyden alennuksen, sinun on vaihdettava laite. Samsung tarjoaa korkeimman 800 dollarin vaihtoarvon Galaxy Tab S8 Ultralle ja Galaxy Tab S9+:lle. Kaksi muuta Tab S8 -mallia voivat saada 700 dollaria alennusta, ja vanhemman Galaxy Tab S7:n arvo on 500 dollaria. Tab S9:n vaihtoarvot laskevat hieman, mutta voit silti säästää paljon, kun käyt kauppaa vanhalla laitteellasi.

Vaihto-alennuksen lisäksi Samsung julkaisee ilmaisen tallennustilan päivityksen. Tämä tarkoittaa, että kaikkien Tab S9 -mallien tallennustila kaksinkertaistuu, pienimmän Tab S9:n 128 Gt:sta 256 Gt:iin ja Tab S9+:n ja Tab S9 Ultran 256 Gt:sta 512 Gt:iin. Tab S9 Ultra voi jopa hypätä 16 Gt RAM-muistiin ja 1 Tt tallennustilaan, kun taas Tab S9 saa RAM-päivityksen 8 Gt:sta 12 Gt:iin. Nämä tallennus- ja RAM-päivitykset ovat arvoltaan jopa 120 dollaria.

Samsung tarjoaa bonuksena 99 dollarin lisäosan Galaxy Watch 6:lle, jos ostat Tab S9 -sarjan laitteen. Tämä vastaa 250 dollarin alennusta älykellosta.

Kaikilla vaihtokaupoilla ja alennuksilla saat täyteen ladatun Galaxy Tab S9 Ultran vain 519 dollarilla, kun sen alkuperäinen hinta oli 1,619 XNUMX dollaria.

Älä missaa näitä mahtavia tarjouksia ja tarjouksia. Katso lisätietoja alla olevasta linkistä.

Lähteet:

– Samsung Galaxy Tab S9 -tarjouslinkki