Samsungin Galaxy Ring debytoi Galaxy S24:n rinnalla

By

Samsungin odotetun Galaxy Ringin odotetaan saavan debyyttinsä ensi vuoden alussa, mikä saattaa varastaa Galaxy S24:n valokeilan Samsungin tulevassa tapahtumassa. Tunnettu vuotaja Ice Universe on herättänyt spekulaatioita siitä, että Smart Ring lanseerataan S24-sarjan rinnalla, mutta valitettavasti laitteesta tiedetään tällä hetkellä vähän.

Aiempien vuotojen mukaan Galaxy Ringin kerrotaan sisältävän antureita, jotka pystyvät keräämään terveystietoja ja lähettämään ne älypuhelimeen, kuten suosittu Oura Ring. Vuotanut patentti osoittaa lisäksi, että Galaxy Ring toimii työkaluna terveyden seurantaan, mittaamiseen, seurantaan ja kunto- ja uneen liittyvien tietojen lataamiseen.

Näyttää siltä, ​​​​että Samsung saa inspiraationsa Ouran menestyksekkäästä suunnittelusta, vaikka on syytä huomata, että Ice Universe puhuu sormuksesta sen rajallisista ominaisuuksista huolimatta. Galaxy Ring ei kuitenkaan ole ainoa puettava laite, jonka parissa Samsung on työskennellyt. Yhtiö on myös patentoinut Galaxy Glasses -monitoimilaitteen, joka sisältää virtuaalitodellisuuskuulokkeet, lisätyn todellisuuden kuulokkeet, kuulokkeet, älypuhelimet ja älylasit.

Nämä Galaxy-lasit voisivat toimia Samsungin vastauksena Apple Vision Prolle, ja ne ovat mahdollisesti jopa kiehtovampia kuin Galaxy Ring. Silti on epäselvää, milloin tai tulevatko Galaxy Glasses -lasit todella markkinoille.

Kaiken kaikkiaan Samsungin kokeilu puettavan teknologian parissa Galaxy Ringin ja Galaxy Glasses -laseilla osoittaa, että yhtiö on sitoutunut laajentamaan tuotetarjontaansa tekniikan ja terveydenhuollon aloilla. On mielenkiintoista nähdä, kuinka kuluttajat ottavat vastaan ​​nämä laitteet ja kuinka ne kohtaavat kilpailijoita.

Määritelmät:

– Galaxy Ring: Samsungin tuleva puettava laite, jonka huhutaan sisältävän Oura Ringin kaltaisia ​​terveysantureita ja tiedonkeruuominaisuuksia.

– Galaxy S24: Samsungin Galaxy S -sarjan seuraava lippulaivapuhelin.

– Oura Ring: Suosittu puettava laite, joka seuraa ja valvoo terveyteen ja uneen liittyviä tietoja.

– Galaxy Glasses: Samsungin monitoimilaite, joka sisältää virtuaalitodellisuuskuulokkeet, lisätyn todellisuuden kuulokkeet, kuulokkeet, älypuhelimet ja älylasit.

Lähde: SamMobile