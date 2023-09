Samsung julkaisi yhden käyttöliittymän 6.0 betaversion Galaxy A34:lle

By

Samsung on äskettäin julkaissut odotetun One UI 6.0 -betaversion Galaxy A34 -älypuhelimelleen Isossa-Britanniassa. Tämä betaversio, jonka nimi on A346BXXU4ZWI1, painaa noin 2 Gt ja toimitetaan uusimman Android 14 -käyttöjärjestelmän mukana.

Vaikka beetaohjelma on alkanut Isossa-Britanniassa, sen odotetaan laajentuvan pian muihin maihin, kuten Kiinaan, Intiaan, Koreaan, Saksaan ja Puolaan. Tämä tarkoittaa, että Galaxy A34:n käyttäjät näillä alueilla voivat myös kokeilla One UI 6.0:n uusia ominaisuuksia ja parannuksia.

Osallistuakseen betaohjelmaan Galaxy A34:n omistajien on ensin asennettava Samsung Members -sovellus laitteilleen. Sieltä he voivat helposti hakea beta-ohjelmaan ja odottaa päivityksen tulevaa saataville laitteensa asetusten Ohjelmistopäivitys-osiossa.

Galaxy A34 One UI 6.0 -betaohjelma seuraa Galaxy S23 -sarjan ja Galaxy A54:n onnistuneita betaohjelmia. Samsung on tunnettu siitä, että se ottaa käyttäjänsä aktiivisesti mukaan testaus- ja parannusprosessiin, mikä varmistaa vakaamman ja hienostuneemman ohjelmistokokemuksen asiakkailleen.

One UI 6.0:lla Samsung pyrkii parantamaan yleistä käyttökokemusta ottamalla käyttöön uusia ominaisuuksia, parantamalla suorituskykyä ja turvallisuutta sekä optimoimalla käyttöliittymää. Suurena päivityksenä aiempaan One UI 5.5:een sen odotetaan tuovan merkittäviä parannuksia ja tuovan uutta ilmettä Galaxy A34:ään.

Lähteet:

– Lähde (lisää lähteen nimi/verkkosivusto tähän)

– Via (lisää lähteen nimi/verkkosivusto tähän)