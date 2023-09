Tutustu Samsungin alennusmyyntiin: huipputarjoukset puhelimista, televisioista ja muista

By

Samsung Discover -myynti on nyt avoin kaikille lyhyen ennakkokäyttöajan jälkeen. Tarjolla on laaja valikoima tuotteita, kuten puhelimia, televisioita, kodinkoneita, puettavia laitteita ja muuta huipputeknologiaa, joten jokaiselle löytyy jotakin.

Eräs erottuva tarjous on Samsung Galaxy S23 Ultra, joka on saatavana alkaen 399 dollarista kelvollisella vaihdolla. Alennushinnan lisäksi asiakkaat saavat myös ilmaisen kaksinkertaisen tallennustilan päivityksen. Tämä on erinomainen tilaisuus hankkia yksi Samsungin lippulaivapuhelimista fantastisen edulliseen hintaan, vaikka vaihtoon vaaditaan moderni huippuluokan laite.

Niille, joilla on tiukempi budjetti, Samsung Galaxy A54 on saatavilla 124.99 dollarista. Tämä sisältää automaattisen 75 dollarin alennuksen alkuperäisestä 449.99 dollarin hinnasta sekä jopa 250 dollarin parannetun vaihtohyvityksen. Galaxy A54 on hyvin tehty ja täysin varusteltu älypuhelin, joka tarjoaa hyvää vastinetta rahalle.

Discover Samsung -alennuksessa on puhelimien lisäksi myös televisiotarjouksia. Asiakkaat voivat nauttia jopa 4,000 8 dollarin alennuksista QLED-, OLED- ja XNUMXK-televisioista. Etsitpä sitten korkealaatuista kuvaa, eloisia värejä tai viimeisintä tekniikkaa, sinulla on TV-tarjous.

Tulevina päivinä julkaistaan ​​lisää tarjouksia ja flash-tarjouksia, joten kannattaa selata koko Discover Samsung -alennusmyyntiä löytääksesi parhaat tarjoukset, jotka sopivat tarpeisiisi. Pidä silmällä päivityksiämme koko viikon ajan, kun korostamme parhaita tarjouksia.

Lähteet:

– TechRadar

– Samsung Discover -ale

– Samsung Galaxy S23 Ultra

- Samsung Galaxy A54

– QLED-, OLED- ja 8K-televisiot

(Huomaa: lähdeartikkeli ja suorat URL-osoitteet on poistettu ohjeen mukaisesti.)