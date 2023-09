Apple tekee yhteistyötä Samsungin kanssa iPhone 15 -sarjan OLED-paneeleissa

By

Viimeaikaisten raporttien mukaan Apple luottaa siihen, että Samsung toimittaa suurimman osan OLED-paneeleista tulevaan iPhone 15 -sarjaansa. Tämä päätös tehtiin sen jälkeen, kun BOE:n OLED-paneelit epäonnistuivat Applen laadunvalvontatestissä, mikä johti amerikkalaisen yrityksen kääntymään korealaisen kumppaninsa puoleen.

Alun perin LG:n ja Samsungin odotettiin toimittavan LTPO OLED -näytöt iPhone 15 Prolle ja 15 Pro Maxille, kun taas BOE:n piti toimittaa paneeleja LTPS OLED -näytöille iPhone 15:lle ja iPhone 15 Plus:lle. Apple kuitenkin havaitsi, että BOE:n tuotteet eivät vastanneet heidän vaatimuksiaan, mikä sai heidät jakamaan tilauksensa uudelleen viime hetkellä. Huhut viittasivat siihen, että BOE:llä oli ongelmia Face ID:n rei'itysten kanssa, mikä johti Applen päätökseen jakaa tilaukset uudelleen.

Jos BOE pystyy ratkaisemaan nämä ongelmat loppuun mennessä, he voivat silti saada joitakin tilauksia yksiköistä, jotka valmistetaan vuonna 2024. On kuitenkin epäselvää, pystyykö BOE täyttämään Applen standardit.

Applen on määrä julkistaa iPhone 15 -laitteet tänään klo 10 PDT, ja katsojille on tulossa suora lähetys. Tässä on mitä voimme odottaa tavallisilta iPhone 15 -puhelimilta ja Pro-versioilta.

Määritelmät:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, näyttötekniikka, joka tarjoaa eloisia värejä ja syvän mustan säteilemällä valoa suoraan yksittäisistä pikseleistä.

– LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, ohutkalvotransistoriteknologian (TFT) versio, joka mahdollistaa paremman virrantehokkuuden ja vaihtelevan virkistystaajuuden näyttöissä.

– LTPS: Low-Temperature Poly-Silicon, puolijohdemateriaali, jota käytetään joissakin näyttöpaneeleissa kuvanlaadun parantamiseksi ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

– Face ID: Applen kasvojentunnistustekniikka, jota käytetään heidän laitteissaan turvalliseen todentamiseen.

Lähteet: BBC, The Verge