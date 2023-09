Kuinka Samsung asettaa standardin Android-älykelloille

By

Samsung on noussut johtavaksi älykelloteollisuudessa, erityisesti Android-käyttäjille. Samalla kun muut älykellon valmistajat kamppailevat tarjotakseen saumattoman kokemuksen, Samsungin Galaxy Watch -sarja erottuu kypsimmällä ja hienostuneemmalla vaihtoehdolla, kun se yhdistetään Android-puhelimen kanssa.

Uusin sukupolvi, Galaxy Watch 6 ja Galaxy Watch 6 Classic, osoittavat Samsungin sitoutumisen huippuosaamiseen. Varsinkin Classic-versiossa esitellään uudelleen rakastettu pyörivä kehys, mikä tekee navigoinnista intuitiivisempaa kellon kompaktissa näytössä.

Samsungin huomio yksityiskohtiin näkyy kellojen suunnittelussa ja toimivuudessa. Ohuemmat kehykset antavat kelloille ohuemman ulkonäön, ja suuremmat näytöt tarjoavat enemmän käyttömukavuutta säilyttäen samalla kompaktin tilan. Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettu Galaxy Watch 6 Classic antaa vakuuttavan voiman.

Konepellin alla Galaxy Watch 6 -sarjassa on uusi Exynos W930 -siru, mikä tekee siitä jopa 18 % nopeamman kuin edeltäjänsä. Yhdistettynä Googlen Wear OS 4:n ja Samsungin One UI 5 -peittokuvan kanssa kellot tarjoavat nopeamman sovellusvasteen ja sujuvammat siirtymät.

Galaxy Watch 6 -sarjan hyvinvointiominaisuuksien hyödyntämiseksi on suositeltavaa yhdistää kello Samsung Galaxy -puhelimeen ja asentaa Samsung Health Monitor -sovelluksen uusin versio. Kellot tarjoavat laajan valikoiman hyvinvointityökaluja, kuten sykemittauksen, EKG-lukemat ja kehon data-analyysin.

On kuitenkin syytä huomata, että testeissä Galaxy Watch 6:n ja Galaxy Watch 6 Classicin sykelukemat tuottivat toisinaan hieman muita laitteita alhaisempia tuloksia. Lisäksi tietyt ominaisuudet, kuten univalmennus, vaativat vähintään 7 päivän dataa tarkkojen näkemysten saamiseksi.

Samsung on myös tehnyt merkittäviä parannuksia akun kestoon. Galaxy Watch 6 Classic voi kestää jopa kaksi päivää kohtuullisella käytöllä, ja akun varausta on edelleen noin 54 % 12 tunnin jakson lopussa. Päivittäinen lataus on kuitenkin edelleen tarpeen, varsinkin jos käytetään unenseurantaa.

Kaiken kaikkiaan Samsungin Galaxy Watch 6 -sarja asettaa korkean standardin Android-älykelloille. Sen saumaton integrointi Android-puhelimiin, hienostunut muotoilu, parannettu suorituskyky ja kattavat hyvinvointiominaisuudet tekevät siitä parhaan valinnan älykellomarkkinoilla.

Lähteet:

Mathur, Vishal. (2023, 8. syyskuuta). Se, miten Samsung sanelee laitteiston, ohjelmiston, sovellusten ja seurannan määrittelemän kokemuksen, on esimerkki muille älykellonvalmistajille. Haettu osoitteesta [lähde]