Samsung Galaxy Watch 6 Classic: Premium-älykello klassisella muotoilulla

Samsung esitteli hiljattain Galaxy Watch 6 Classicin, joka on uusin lisäys heidän Classic Watch -sarjaansa. Tässä kellossa on ikoninen pyörivä valitsinominaisuus, joka tekee paluun lyhyen tauon jälkeen. Watch 6 Classicin lisäksi Samsung on tuonut valikoimaansa myös tavallisen Watch 6:n.

Galaxy Watch 6 Classic esittelee todella ensiluokkaista estetiikkaa suurella pyöreällä kellotaululla, joka on valmistettu korkealaatuisesta metallista. Siinä on eloisa AMOLED-näyttö, jota ympäröi herkästi pyörivä valitsin helpottaa navigointia. Kellosta on saatavana kaksi värivaihtoehtoa: hopea ja musta, ja musta vaihtoehto on erityisen houkutteleva visuaalisen vetovoimansa ja yleisen eleganssinsa vuoksi.

Yksi Watch 6 Classicin huomionarvoinen ominaisuus on sen ainutlaatuinen ranneke, jossa on kaksikuvioinen muotoilu. Sen ulkopinta on nahkainen ja pehmeä, kumimainen tuntuma ihoa vasten, mikä tarjoaa poikkeuksellisen mukavuuden myös pitkäaikaisessa käytössä. On kuitenkin suositeltavaa valita koko 43 mm, jos sinulla on kapeampi ranne mukavamman istuvuuden takaamiseksi.

Watch 6 Classicin käyttöliittymä on poikkeuksellisen sileä ja käyttäjäystävällinen, mikä tekee siitä helppoa ensimmäistä kertaa älykellon käyttäjille. Se toimii One UI 5 Watchissa, joka perustuu Wear OS 14 -käyttöjärjestelmään. Sen avulla käyttäjät voivat käyttää erilaisia ​​ominaisuuksia, kuten uutisartikkelien lukemista, kuvien ottamista ja Google Mapsin käyttöä suoraan älykellossa. Kellossa on myös käteviä ominaisuuksia, kuten käänteinen lataus, jonka avulla käyttäjät voivat ladata kellon asettamalla sen yhteensopivien Samsung-älypuhelimien takaosaan.

Lisäksi Watch 6 Classic kiinnittää huomiota terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan, mukaan lukien unirytmiin kuorsauksen tunnistusominaisuuden avulla. Se sisältää myös Afib-seurantalaitteen, joka ilmoittaa käyttäjille epäsäännöllisistä sydämen rytmeistä tietyissä maissa.

Watch 6 Classicin akun kesto on osoittanut lupaavia tuloksia, toiminut tasaisesti kahden päivän ajan säännöllisessä käytössä. Lisätestejä tarvitaan kuitenkin suorituskyvyn kokonaisvaltaiseksi arvioimiseksi.

Kaiken kaikkiaan Samsung Galaxy Watch 6 Classic tekee vaikutuksen ensiluokkaisella muotoilullaan, klassisella pyörivällä kellotaulullaan ja mukavalla hihnallaan. Se tarjoaa sujuvan käyttöliittymän, valikoiman käteviä ominaisuuksia ja kattavan terveyden ja hyvinvoinnin seurannan. Jos etsit monipuolista älykelloa klassisella muotoilulla, Samsung Galaxy Watch 6 Classic on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen.

