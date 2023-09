Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Massiivinen tabletti vaikuttavilla ominaisuuksilla

Samsung on jälleen työntänyt koon rajoja uusimmalla tabletilla, Galaxy Tab S9 Ultralla. Jättimäisen 14.6 tuuman AMOLED-näytön ja ohuen muotoilun ansiosta tämä tabletti on multimedian käytön tehopakkaus.

Yksi Galaxy Tab S9 Ultran erottuvista ominaisuuksista on sen upea näyttö. Näytön resoluutio on 2,960 1,848 x 16 10 ja kuvasuhde 120:10, joten se on täydellinen elokuvien ja videoiden katseluun. Värit ovat eloisia ja kirkkaita, ja jopa XNUMX Hz:n virkistystaajuudella varustettu tabletti tarjoaa sujuvan vierityksen ja reagoivan kosketussyötön. Lisäksi tabletti tukee HDRXNUMX+:a, mikä parantaa visuaalista kokemusta entisestään.

Laitteiston suhteen S9 Ultra on vaikuttavan ohut, sillä se on vain 0.21 tuumaa paksu ja painaa 1.6 kiloa. Suuresta koostaan ​​huolimatta Samsung on onnistunut saamaan tabletin tuntumaan kiinteältä ja hyvin tehdyltä. Siinä on jopa IP68 veden- ja pölynkestävyyssertifikaatti, joka lisää kestävyyttä ja mielenrauhaa niille, jotka haluavat nauttia tabletista missä tahansa, myös veden lähellä.

S9 Ultra on myös erinomainen äänentoistossa. Samsung on pakannut tablettiin erinomaiset kaiuttimet, jotka tarjoavat mukaansatempaavan äänenlaadun. Katsoitpa elokuvia tai nauttia musiikista, S9 Ultran äänikokemus on huippuluokkaa.

Vaikka tabletti tarjoaa vaikuttavia ominaisuuksia, siinä on muutamia haittoja. Android-sovelluksia ei ole vieläkään optimoitu suuremmille näytöille, ja tabletin valtava koko voi tehdä siitä hankalan pitää kädessä pitkiä aikoja. Lisäksi S9 Ultrassa on kova hintalappu, mikä tekee siitä sijoituksen niille, jotka haluavat suuren näytön ja tehokkaan laitteiston.

Yhteenvetona totean, että Samsung Galaxy Tab S9 Ultra on merkittävä tabletti, joka tarjoaa upean näytön, tehokkaan laitteiston ja mukaansatempaavan äänen. Se ei välttämättä sovi kaikille koon ja hinnan vuoksi, mutta niille, jotka arvostavat suurempaa näyttöä ja laadukasta multimediakokemusta, S9 Ultra on harkitsemisen arvoinen.

Määritelmät:

– AMOLED: Active-Matrix orgaaninen valodiodi. Näyttötekniikka, joka tarjoaa eloisia värejä ja korkean kontrastisuhteen.

– IP68: Sertifikaatti, joka osoittaa laitteen veden- ja pölynkestävyyden.

– HDR10+: High Dynamic Range (HDR) -muoto, joka parantaa visuaalista laatua lisäämällä kontrastia ja värien tarkkuutta.

Lähde: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review, Engadget ja CNET