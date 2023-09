Samsung Galaxy S24 Ultra: tulevan lippulaivan tärkeimmät tiedot vuotaneet

Vinkki on jakanut odotetun Samsung Galaxy S24 Ultran tärkeimmät tekniset tiedot, mikä viittaa siihen, että lippulaiva-älypuhelin tulee olemaan tuottavuuteen keskittyvä laite. Vuodon mukaan Galaxy S24 Ultrassa odotetaan olevan Snapdragon 8 Gen 3 SoC ja neljän takakameran kokoonpano, jota johtaa 200 megapikselin pääkamera. Huhutaan myös, että siinä on 120 Hz:n virkistystaajuusnäyttö ja titaanikehykset.

Vinkki Yogesh Brar (@heyitsyogesh) jakoi väitetyt tiedot X:ssä (entinen Twitter). Vuoto viittaa siihen, että Galaxy S24 Ultra toimii Android 14 -käyttöjärjestelmässä, joka perustuu One UI 6 -käyttöliittymään, ja siinä on 6.8 tuuman QHD+ Dynamic AMOLED LTPO -näyttö 120 Hz:n virkistystaajuudella. Laitteen virtalähteenä on todennäköisesti Qualcommin vielä julkistamaton Snapdragon 8 Gen 3 SoC, joka on päivitys nykyisestä Galaxy S8 -sarjasta löytyvästä Snapdragon 2 Gen 23 SoC:stä.

Mitä tulee kameraominaisuuksiin, Galaxy S24 Ultrassa huhutaan neljän takakameran kokoonpano. Pääkamerassa kerrotaan olevan vaikuttava 200 megapikselin kenno, 50 megapikselin teleobjektiivi, 12 megapikselin kenno ja 10 megapikselin kenno. Selfie- ja videokeskusteluihin odotetaan 12 megapikselin etukameraa.

Jatkaen edeltäjänsä trendiä, Galaxy S24 Ultrassa on todennäköisesti 5,000 45 mAh akku ja XNUMX W:n pikalataustuki. Lisäksi Samsungin huhutaan käyttävän titaanirunkoja kestävyyden parantamiseksi, mikä poikkeaa aiemmissa Galaxy S -malleissa nähdystä alumiinirungosta.

Vaikka Galaxy S24 -sarjan tarkka julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa, sen odotetaan julkaistavan ensi vuoden tammi-helmikuussa. Galaxy S24 Ultra on kuulemma saatavilla kahdessa kokoonpanossa: 12 Gt RAM-muistia 256 Gt tallennustilalla ja 8 Gt RAM-muistia 128 Gt tallennustilalla.

Julkaisupäivän lähestyessä Galaxy S24 Ultrasta odotetaan lisää yksityiskohtia verkkoon. Samsungin harrastajat voivat odottaa lisätietoa matkapuhelimesta tulevina kuukausina.

Lähteet: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) X:ssä (entinen Twitter), Galaxy Unpacked -tapahtuma tämän vuoden helmikuussa.