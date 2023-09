Nintendo Switch 2:n huhut: Breath of the Wild -demo esitteli parannettua grafiikkaa ja latausaikoja

Huhut Nintendon seuraavasta konsolista, alustavasti nimeltään "Switch 2", ovat kiertäneet viime aikoina. Eurogamerin ja VGC:n raporttien mukaan valituilla kehittäjillä oli mahdollisuus esitellä konsolia Gamescom 2023:n aikana. Demo sisälsi parannetun version The Legend of Zelda: Breath of the Wildista, vaikka parannuksista ei tuolloin kerrottu tarkemmin.

Uusia huhuttuja yksityiskohtia on nyt noussut esiin tuoreesta Nate the Hate -podcastista. Isäntä väitti, että Gamescomin tekninen demo esitteli Breath of the Wildia 4K 60 fps:n nopeudella, ja huomattava parannus oli latausaikojen häviäminen. On tärkeää selventää, että nämä huhut eivät tarkoita, että Switch-julkaisu julkaistaan ​​uudelleen seuraavan laitteiston kanssa. Sitä käytettiin pikemminkin seuraajan teknisen edistyksen osoittamiseen.

Väitetään myös, että teknologiademossa käytettiin DLSS 3.5:tä, Nvidian reaaliaikaista tekoälyn skaalaustekniikkaa. On kuitenkin epävarmaa, hyödynnettiinkö demossa 3.5-version kaikkia ominaisuuksia, kuten kehysten luomista. DLSS:n sisällyttäminen on ollut Switchin seuraajan spekulaatioiden aihe useiden vuosien ajan, ja maininta 3.5-versiosta on varmasti kiehtova.

Podcast-keskustelun aikana juontaja mainitsi, että maaliskuu 2024 oli mahdollinen päivämäärä, vaikka oli epäselvää, viittaako tämä paljastukseen vai julkaisupäivään. Aiemmat huhut aiemmin tänä vuonna ehdottivat Switch 2024:n julkaisua vuoden 2 lopulla.

On tärkeää huomata, että Nintendo ei ole tällä hetkellä virallisesti vahvistanut näitä huhuja. Tiedot perustuvat lähteisiin ja kuulopuheisiin. Lisäksi, jos nämä tiedot pitävät paikkansa, on tärkeää ottaa huomioon, että Gamescomissa näytettävä tekninen demo ei välttämättä heijasta lopullisen konsolin ominaisuuksia.

Kun nämä huhut kiertävät edelleen, on jännittävää pohtia Breath of the Wildin parannetun version mahdollisuuksia "Switch 2:lla". Kuitenkin, kunnes Nintendo on antanut virallisia ilmoituksia, näihin huhuihin tulee suhtautua suolalla.

