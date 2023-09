Ridley lanseeraa uuden Falcn RS:n: All Round Performance Bike -pyörän

Ridley on äskettäin julkistanut uusimman lisäyksensä pyörävalikoimaansa, Falcn RS:n. Tämä uusi pyörä on suunniteltu monipuoliseksi koneeksi, joka pystyy käsittelemään kaikenlaisia ​​maantieajoja. Ridleyn tavoitteena oli luoda pyörä, jossa yhdistyy kevyt paketti ja aerodynaamiset edut.

Falcn RS on suunniteltu painottaen "aero-paino" -suhdetta, mikä varmistaa, että pyörä on mahdollisimman aerodynaaminen lisäämättä ylipainoa. Tämä on saavutettu harkitsemalla huolellisesti pyörän suunnittelua, välttämällä tarpeettomia materiaaleja ja villejä putken muotoja. Ridley väittää, että Falcn RS tarjoaa samanlaisen aerodynaamisen suorituskyvyn kuin Noah-aeropyörä, mutta paino on verrattavissa Helium-kiipeilykoneeseen.

Falcn RS painaa hieman yli 100 grammaa enemmän kuin Helium, ja sen kokonaispaino on noin 7.4 kg. Runko painaa noin 825 grammaa, kun taas haarukan paino on 380 grammaa. Lisäksi Falcn RS on suunniteltu sopimaan 28 mm:n renkaille, ja siihen voidaan asentaa jopa 34 mm:n renkaat, mikä tekee siitä sopivan sekä karkeille mukulakiville että tasaiselle asfaltille.

Ridley on tehnyt laajoja testejä omassa tuulitunnelissaan optimoidakseen Falcn RS:n aerodynamiikan. Pyörän etuosaan, mukaan lukien syvempi pääputki ja haarukan kruunu, on kiinnitetty erityistä huomiota vastuksen minimoimiseksi. Ridley väittää saavuttaneensa 10 % pienemmän vastuksen alkuperäiseen Falcn-haarukkaan verrattuna tuomalla turbulenssia pyörän yli kulkevaan ilmavirtaan.

Falcn RS:ssä on uudet geometrianumerot, jotka Lotto-Dstny WorldTour -ratsastajat ovat testanneet. Ridley väittää, että nämä luvut löytävät tasapainon nopeuden, reaktiivisuuden ja vakauden välillä. Pyörässä on integroitu yksiosainen Forza-hiilikuituvarsi ja ohjaustanko, jotka tarjoavat ajajille 75 mm:n ulottuvuuden ja 130 mm:n pudotuksen sekä viiden asteen leikkauksen.

Falcn RS voidaan konfiguroida joko 1x tai 2x voimansiirrolla, ja se tarjoaa valikoiman mukautusvaihtoehtoja, mukaan lukien mukautetut maali- ja komponenttivalinnat. Tällä hetkellä täydellinen pyörä on saatavana kolmessa mallissa, joissa on SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 ja Shimano 105 Di2 -ryhmäset.

Kaiken kaikkiaan Ridley Falcn RS tarjoaa monipuolisen ja tehokkaan vaihtoehdon maantiepyöräilijöille kevyen muotoilunsa, aerodynaamisten ominaisuuksiensa ja mukautettavien vaihtoehtojensa ansiosta.

