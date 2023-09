Entinen metajohtaja liittyy Brand Experience Agency Reunioniin kumppani-luovana tekijänä

By

Reunion, start-up-brändien elämystoimisto, on ilmoittanut, että Metan entinen APAC Metaverse -johtaja Ollie Beeston on liittynyt yritykseen kumppani-luovana. Beestonilla on runsaasti kokemusta perinteisen elokuvan, virtuaalituotannon, VR:n, WebXR:n, AR:n ja brändätyn sisällön kehittämisestä johtaville brändeille, kuten Hyundai, Cadbury, Adore Beauty ja Metan oma Oculus.

Ennen rooliaan Metassa Beeston työskenteli ACD:nä Clemenger BBDO:ssa, jossa hän osallistui merkittäviin V Energy-, Tourism Tasmania-, Eclipse-, Campbell Arnott's- ja TAB-kampanjoihin.

Reunionin tiimi ilmaisi innostuksensa Beestonin liittymisestä virastoon ja korosti, että hänen saavutuksensa on täydellisesti linjassa heidän datalähtöisen ja asiakaskeskeisen painopisteen kanssa. Yhteistoimitusjohtaja Justin Hind totesi: "Hänen todistettu saavutus heijastelee sitoutumistamme datalähtöisiin strategioihin ja asiakaslähtöisiin aloitteisiin."

Beeston ilmaisi innostuksensa liittymisestä Reunioniin ja huomautti, että viraston asiakaslähtöinen ja datakeskeinen lähestymistapa sopii hyvin nykyaikaisten yleisöjen muuttuviin tarpeisiin. Hän sanoi: "Olen innoissani liittyessäni Reunionin johtoryhmään ja haluan takertua ideoiden luomiseen, jotka paitsi kiinnittävät huomiota myös edistävät yleisön ja brändien mielekästä sitoutumista yhtä lailla."

Reunionin perustivat Justin Hind ja Stephen Knowles, joilla on laaja kokemus suorituskykymarkkinoinnista ja digitaalisen transformaation konsultoinnista. He pyrkivät tekemään yhteistyötä kunnianhimoisten asiakkaiden kanssa, jotka haluavat parantaa brändinsä saavutettavuutta ja sitoutumista kaikissa kosketuspisteissä ja kanavissa.

Määritelmät:

1. Metaverse: Kollektiivinen virtuaalinen jaettu tila, joka on luotu virtuaalisesti parannetun fyysisen todellisuuden ja fyysisesti pysyvän virtuaalitodellisuuden lähentymisestä.

2. APAC: Aasian ja Tyynenmeren alue, joka sisältää Itä-Aasian, Etelä-Aasian, Kaakkois-Aasian ja Oseanian maat.

3. ACD: Associate Creative Director, rooli mainos- ja markkinointitoimistoissa, johon kuuluu luovan prosessin valvonta ja ohjaaminen.

4. Clemenger BBDO: Australialainen mainostoimisto, jolla on maailmanlaajuinen läsnäolo ja joka tarjoaa luovan, brändäyksen ja digitaalisen markkinoinnin palveluita.

5. Oculus: Virtuaalitodellisuuskuulokkeiden tuotemerkki, jonka on kehittänyt ja valmistanut Meta, joka tunnettiin aiemmin nimellä Facebook Technologies.

