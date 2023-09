Apple ilmoittaa tärkeimmät pelit tulossa iPhoneen

By

Applen äskettäinen iPhone-tapahtuma esitteli jännittäviä uutisia pelaajille, kun teknologiajätti ilmoitti, että suuret pelit, kuten Resident Evil 4 -remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage ja The Division Resurgence, ovat saatavilla iPhone 15 Prossa. myöhemmin tänä vuonna ja vuoden 2024 alussa.

Pilvipelien nousun ansiosta on nyt mahdollista pelata PC- ja konsolipelejä mobiililaitteilla. Koska nämä pelit kuitenkin suoratoistetaan puhelimeen, pelaajat ovat riippuvaisia ​​Internetin nopeuksista sujuvan pelikokemuksen takaamiseksi. Applen uudempi pii, kuten M1- ja M2-sarjan sirut, ovat tehneet pelaamisesta kannettavissa tietokoneissa helpommin toteutettavissa, ja yhtiö on aiemmin osoittanut kykynsä pääpuhujissa. Pelien kehittäjät ovat kuitenkin epäröineet omaksua Applen väitteitä Mac-pelaajien palvelemisesta. Toisaalta iPhonella on laaja käyttäjäkunta, joka pelaa aktiivisesti pelejä, mikä tekee siitä houkuttelevan alustan AAA-julkaisuille.

Suurten pelien, kuten Assassin's Creed Miragen, tuleva saatavuus konsoleille ja PC:ille 5. lokakuuta iPhonelle vuoden 2024 alussa on merkittävä virstanpylväs. Mobiililaitteiden pelikokemusta parantavien oheislaitteiden, kuten Razerin Kishi-ohjaimen, avulla pelaajat voivat nauttia näistä peleistä saumattoman puhelimillaan. Resident Evil- ja Death Stranding -pelit on myös tarkoitus julkaista iPhone 15 Prossa ja Pro Maxissa myöhemmin tänä vuonna.

Kaiken kaikkiaan Applen ilmoitus on merkittävä askel kohti konsoli- ja PC-pelikokemusten tuomista mobiililaitteisiin. Kun kiinnostus älypuhelimilla pelaamista kohtaan kasvaa, pelaajat voivat odottaa nauttivansa paitsi tavallisista mobiilipelitarjouksista myös korkealaatuisista AAA-julkaisuista iPhoneissaan.

