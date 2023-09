Realme 5G -myynti: Alennukset ja tarjoukset tietyissä älypuhelimissa

By

Realme 5G -ale on nyt käynnissä, ja se tarjoaa asiakkaille Intiassa mahdollisuuden säästää paljon valituista Realme 5G -älypuhelimista. Myyntipäivät ovat 11.–17., ja asiakkaat voivat hyödyntää erilaisia ​​alennuksia ja tarjouksia älypuhelimissa, kuten Realme Narzo 60x, Realme 11 5G ja Realme 11 Pro 5G.

Myynnin aikana asiakkaat voivat säästää jopa Rs. 12,000 5 ostettaessa sopiva Realme XNUMXG -puhelin. Alennukset sisältävät välittömät hinnanalennukset sekä pankkitarjoukset ja vaihtosopimukset.

Yksi korostetuista tarjouksista on Rs:n välitön alennus. 1,000 60 äskettäin lanseeratussa Realme Narzo 5x 4G:ssä. Tämä älypuhelin, joka on saatavilla 128 Gt + 6 Gt ja 128 Gt + 11,999 Gt RAM- ja tallennustilakokoonpanoissa, voidaan ostaa hintaan Rs. 2 279. Lisäksi ostajat voivat myös saada 6X kolikon palkkion, jonka arvo on jopa Rs. XNUMX ja ilmainen XNUMX kuukauden näytönsuoja.

Realme 11 -sarjat, mukaan lukien Realme 11 5G, Realme 11 Pro ja Realme 11 Pro+, ovat myös saatavilla alennettuun hintaan. Realme 11 5G:ssä on Rs:n alennus. 1,500 11, kun taas Realme 11 Pro ja Realme 2,000 Pro+ saavat Rs:n alennuksen. 21,999 25,999. Ostajat voivat myös hyödyntää maksutonta EMI-vaihtoehtoa näiden älypuhelinten kaikissa versioissa, joiden hinnat vaihtelevat Rs. XNUMX XNUMX - Rs XNUMX XNUMX.

Muita myynnissä olevia älypuhelimia ovat Realme 11x 5G, joka tarjotaan maksuttomalla EMI-vaihtoehdolla, mutta ilman alennusta. Se on saatavana 6 Gt + 128 Gt ja 8 Gt + 128 Gt RAM-muistilla ja tallennusvaihtoehdoilla, hintaan Rs. 14,999 15,999 ja Rs. XNUMX XNUMX.

Realme Narzo 60 5G ja Realme Narzo 60 Pro 5G saavat myös Rs alennuksia. 1,300 2,000 ja Rs. 250 vastaavasti. Lisäksi on Rs:n pankkialennus. XNUMX saatavilla ICICI-, Kotak Mahindra- ja Axis Bank -pankki- ja luottokorttitapahtumissa.

Kaiken kaikkiaan Realme 5G -myynti tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden säästää korkealaatuisista älypuhelimista, joissa on edistyneet 5G-ominaisuudet. Saatavilla on alennuksia, tarjouksia ja erilaisia ​​rahoitusvaihtoehtoja, joten on hyvä aika päivittää Realme 5G -puhelimeen.

Lähteet:

– [Lähde 1]

– [Lähde 2]