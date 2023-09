Espanjalainen poliitikko eroaa lisätäkseen tietoisuutta harvinaisista silmäluomen häiriöistä

By

Espanjalainen poliitikko Rosa Alarcón on eronnut Barcelonan kaupunginvaltuutetun tehtävästään keskittyäkseen tietoisuuden lisäämiseen Meigen oireyhtymästä, joka on harvinainen sairaus, joka aiheuttaa hänen silmäluomiensa tahattomasti sulkeutumisen ja joskus pysymisen kiinni päivien ajan. Alarcónilla diagnosoitiin sairaus huhtikuussa 2022, kolme vuotta sen jälkeen, kun hän koki ensimmäiset oireet.

Ensimmäinen tapaus tapahtui Alarcónin ylittäessä kadun, ja hänen silmäluomet sulkeutuivat yhtäkkiä, mikä jätti hänet hämmentyneeksi ja haavoittuvaksi. Onneksi ohikulkija tuli avuksi ja ohjasi hänet turvaan. Aluksi hänelle kerrottiin virheellisesti, että hänellä oli vain kuivat silmät, mutta pitkittynyt jakso, jossa hänen silmänsä pysyivät kiinni 10 päivää, sai hänet hakemaan asiantuntija-apua ja saamaan oikean diagnoosin.

Meige-oireyhtymä on neurologinen tila, jolle on tunnusomaista epänormaalit silmäluomien liikkeet, jotka tunnetaan nimellä blefarospasmi, sekä kouristukset leuassa, kielessä ja kaulassa. Lisätäkseen tietoisuutta näkövammaisten kohtaamista haasteista Alarcón aloitti TikTok-videoiden luomisen, joilla on tällä hetkellä yli 6,000 XNUMX seuraajaa. Joitakin hänen videoistaan ​​on katsottu puoli miljoonaa kertaa, ja aiheet vaihtelevat valkoisen kepin käyttämisestä navigoimiseen ilman näköä jalkakäytävän tekstuuriin tien ylittäessä.

Vaikka Alarcón piti viiden kuukauden tauon valtuuston virastaan ​​diagnoosinsa jälkeen, hän palasi kampanjoimaan Katalonian sosialistipuolueen paikallisvaaleissa. Hän kuitenkin lopulta tajusi, että hän tarvitsi enemmän aikaa itsehoitoon kuin valtuustotyö salli. Alarcón kiitti Barcelonan pormestaria Jaume Collbonia hänen tuestaan ​​ja ymmärryksestään tämän vaikean päätöksen aikana.

Luopumalla poliittisesta roolistaan ​​Alarcón toivoo tavoittavansa suuremman yleisön lisätäkseen Meigen oireyhtymän näkyvyyttä ja puolustaakseen näkövammaisten tarpeita. Hänen omistautumisensa tietoisuuden ja tilan ymmärtämisen lisäämiseen osoittaa hänen sitoutumisensa positiiviseen vaikutukseen.

Määritelmät:

Meige-oireyhtymä: Harvinainen neurologinen sairaus, jolle on ominaista silmäluomien epänormaali liike, johon usein liittyy kouristuksia leuassa ja kielessä.

Blefarospasmi: Tahaton silmäluomien sulkeutuminen tai voimakas supistuminen.

TikTok: Sosiaalisen median alusta lyhyiden videoiden jakamiseen.

Lähteet:

– El Diario, digitaalinen sanomalehti