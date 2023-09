Qualcomm allekirjoitti uuden sopimuksen 5G-sirujen toimittamisesta Applelle vuoteen 2026 asti

By

Qualcomm on tehnyt uuden sopimuksen Applen kanssa 5G-sirujen toimittamisesta iPhone-puhelimiin vähintään vuoteen 2026 asti. Johtavana modeemisirujen suunnittelijana, jotka mahdollistavat puhelimien yhteyden mobiilidataverkkoihin, Qualcomm allekirjoitti aiemmin toimitussopimuksen Applen kanssa vuonna 2019 päätöksen mukaisesti. pitkään jatkuneesta oikeudellisesta kiistasta kahden yrityksen välillä.

Nykyinen Qualcommin ja Applen välinen sirutoimitussopimus päättyy tänä vuonna, mikä tarkoittaa, että tulevat iPhonet, jotka Applen odotetaan ilmoittavan, ovat viimeiset, jotka julkaistaan ​​tämän sopimuksen nojalla. Uusi sopimus varmistaa kuitenkin, että Qualcomm jatkaa sirujen toimittamista Applen puhelimille joka vuosi vuoteen 2026 asti.

Valitettavasti Qualcomm ei ole paljastanut sopimuksen tarkkoja ehtoja ja arvoa. Siruvalmistaja mainitsi vain, että ehdot ovat "samankaltaiset" kuin edellisessä toimitussopimuksessa. Lisäksi Qualcommin ja Applen välillä vuonna 2019 allekirjoitettu patenttilisenssisopimus on voimassa vuoteen 2025 asti, ja sitä voidaan jatkaa kahdella vuodella.

Vaikka Apple työskentelee aktiivisesti oman modeemiteknologiansa kehittämiseksi ja osti Intelin modeemiyksikön miljardilla dollarilla vuonna 1, on edelleen epäselvää, kuinka nopeasti Apple aikoo siirtyä käyttämään omia sirujaan. Qualcomm on ennustanut, että vain viidesosa Applen iPhoneista käyttää sirujaan vuoteen 2019 mennessä. Tämä ennuste voi kuitenkin osoittautua varovaiseksi, sillä Qualcommin aiemmat ennusteet Applen kanssa tehtävästä liiketoiminnasta vuonna 2026 ylittyivät, sillä kaikki iPhone 2021 -mallit julkaistiin viime vuonna. joissa on Qualcomm-modeemit.

Tämä uusi sopimus Qualcommin ja Applen välillä on ratkaisevan tärkeä Applen toimitusketjustrategialle, erityisesti sen Kiinassa kohtaamien haasteiden valossa. Toimitusketjujen vahvistaminen Kiinan ulkopuolella on noussut Applelle ensisijaiseksi tavoitteeksi, ja näyttää siltä, ​​että yhtiö viivyttelee tai pienentää suunnitelmia valmistaa itsenäisesti omia siruja eri alueilla.

Lähteet: Qualcomm, Hargreaves Lansdown