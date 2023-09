Qualcomm allekirjoitti sopimuksen Applen kanssa 5G-sirujen toimittamisesta vuoteen 2026 asti

By

Qualcomm ilmoitti maanantaina, että se on allekirjoittanut Applen kanssa sopimuksen 5G-sirujen toimittamisesta iPhone-puhelimiin ainakin vuoteen 2026 asti. Tämä sopimus laajentaa nykyistä suhdetta kahden yrityksen välillä, ja se osoittaa, että Apple ei tällä hetkellä aio kehittää omaa modeemiteknologiaansa. Sopimus tulee aikaan, jolloin Apple kohtaa haasteita Kiinassa ja pyrkii vahvistamaan toimitusketjujaan muilla alueilla.

Uuden sopimuksen mukaan Qualcomm toimittaa siruja iPhone-puhelimiin, jotka julkaistaan ​​vuosittain vuoteen 2026 asti. Sopimuksen tarkkaa arvoa ei julkistettu, mutta sen sanotaan olevan samanlainen kuin edellinen toimitussopimus kahden yrityksen välillä. Qualcommin osake nousi 4 prosenttia ilmoituksen jälkeen, kun taas Applen osake nousi 0.5 prosenttia.

Tämä sopimus perustuu sirutoimitussopimukseen, jonka Qualcomm ja Apple allekirjoittivat vuonna 2019 kahden yrityksen välisen pitkään jatkuneen oikeudellisen kiistan ratkaisemisen jälkeen. Tuo toimitussopimus päättyy tänä vuonna, joten tiistaina julkistettavat iPhonet ovat viimeiset, jotka debytoivat tämän sopimuksen puitteissa.

Sirutoimitussopimuksen lisäksi Qualcomm vahvisti myös, että sen vuonna 2019 allekirjoitettu patenttilisenssisopimus Applen kanssa on edelleen voimassa. Sopimuksen on määrä päättyä vuonna 2025, mutta sitä on mahdollista jatkaa kahdella vuodella.

Apple on työstänyt omaa modeemitekniikkaansa ja hankkinut Intelin modeemiyksikön miljardilla dollarilla vuonna 1. Yritys ei kuitenkaan ole vielä toimittanut yksityiskohtia siitä, milloin se aikoo aloittaa omien sirujen käytön.

Vaikka Qualcomm arvioi, että vain viidesosa Applen iPhoneista käyttää sirujaan vuoteen 2026 mennessä, yhtiön aiemmat ennusteet ovat olleet liian konservatiivisia. On huomattava, että kaikki viime vuonna julkaistut iPhone 14 -mallit käyttivät Qualcomm-modeemeja. Qualcommin talousjohtaja odottaa myös, että suurin osa vuoden 2023 iPhoneista julkaistaan ​​tällä viikolla sisältämään Qualcommin modeemit.

Kaiken kaikkiaan tämä Qualcommin ja Applen välinen laajennettu sopimus vahvistaa heidän kumppanuuttaan ja varmistaa vakaan 5G-sirujen toimituksen Applen tuleville iPhoneille. Se viittaa myös siihen, että Apple ei aio kehittää omaa modeemitekniikkaansa lähitulevaisuudessa.

Lähde: Alkuperäinen artikkeli on peräisin Reutersilta.