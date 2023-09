Qualcomm jatkaa sopimusta toimittaakseen Applelle 5G-modeemeja

Qualcomm on ilmoittanut jatkavansa sopimusta 5G-modeemien toimittamisesta Applen älypuhelimiin, mikä osoittaa, että Applella on edelleen haasteita teknologian kehittämisessä talon sisällä. Vuodesta 2018 lähtien Apple on työskennellyt omien modeemien luomiseksi, jotka ovat vastuussa sen laitteiden ja matkapuhelinverkkojen välisen viestinnän helpottamisesta. Tämä pyrkimys on osa Applen laajempaa aloitetta tuottaa enemmän puolijohdekomponenttejaan sisäisesti sen sijaan, että luottaisi ulkoisiin toimittajiin.

Sopimuksen ehtojen mukaan Qualcomm toimittaa Applelle sirut älypuhelinten julkaisuja varten, jotka on suunniteltu markkinoille 2024, 2025 ja 2026. Vaikka sopimuksen yksityiskohtia ei julkistettu, Qualcomm ilmoitti, että ne ovat samanlaisia ​​kuin alkuperäinen vuonna 2019 tehty sopimus. 5G-teknologian johtavana siruvalmistajana Qualcomm ilmaisi luottamuksensa pitkäaikaiseen johtajuuteensa alalla.

Apple on Qualcommin suurin asiakas, joka vastaa noin 25 prosentista sen liikevaihdosta. Odotuksena oli, että tuleva iPhone 15, jonka oli määrä julkaista tiistaina, olisi yksi lopullisista malleista, joka käyttää Qualcommin modeemeja. Apple ja Qualcomm olivat aiemmin sekaantuneet korkean profiilin immateriaalioikeuksia ja sopimuskiistoja maailmanlaajuisesti ennen kuin pääsivät sovintoon vuonna 2019, johon sisältyi "monivuotinen piirisarjan toimitussopimus".

Apple kuitenkin jatkoi modeemikehityssuunnitelmiaan pian sen jälkeen ostamalla Intelin älypuhelinsiruliiketoiminnan miljardilla dollarilla. Tämä uusi sopimus Qualcommin kanssa antaa Applelle mahdollisuuden integroida asteittain omia siruja älypuhelimiinsa seuraavien kolmen vuoden aikana, mikäli ne ovat valmiita käyttöön.

Huomionarvoista on, että Qualcommin osakkeet kokivat 8 prosentin nousun ennen markkinoille saattamista tapahtuvassa kaupankäynnissä ilmoituksen jälkeen, ja lopulta 3 prosentin nousu myöhään aamulla. Toukokuussa 2021 Apple teki myös usean miljardin dollarin monivuotisen sopimuksen Broadcomin kanssa useista muista 5G-komponenteista.

Määritelmät:

– Modeemi: Laite, joka mahdollistaa tiedonsiirron tietokoneen tai älypuhelimen ja Internetin välillä verkkoyhteyden kautta.

– Puolijohde: Materiaali, tyypillisesti pii, jolla on sähkönjohtavuusominaisuuksia johtimen ja eristeen välillä. Käytetään erilaisten elektronisten komponenttien valmistukseen.

– 5G: Viidennen sukupolven langaton tekniikka, joka tarjoaa nopeammat nopeudet ja paremmat yhteydet verrattuna aikaisempiin sukupolviin.

– Chipmaker: Yritys, joka suunnittelee ja valmistaa elektronisissa laitteissa käytettäviä integroituja piirejä (siruja).

