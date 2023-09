Apple ja Qualcomm jatkavat 5G-modeemisopimusta kolmella vuodella

Apple ja Qualcomm ovat ilmoittaneet uudesta sopimuksesta, jonka mukaan Apple jatkaa Qualcommin 5G-modeemien käyttöä ainakin seuraavan kolmen vuoden ajan. Sopimus kattaa iPhonen julkaisut vuosina 2024, 2025 ja 2026 ja jatkaa aiempaa sopimusta, joka päättyy myöhemmin tänä vuonna. Tämä uutinen tulee aiempien spekulaatioiden keskellä, että Apple siirtyisi omaan 5G-modeemiratkaisuonsa vuoteen 2025 mennessä.

Qualcommin suurimmana asiakkaana Apple vastaa lähes neljänneksestä siruvalmistajan liikevaihdosta. Vaikka Apple on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä omaa 5G-modeemiaan, yritys on kohdannut oikeudellisia esteitä Qualcommin omistamien patenttien vuoksi, joiden on määrä päättyä vuosina 2029 ja 2030. Applen tavoitteena on kehittää oma 5G-modeemi, joka voitaisiin integroida A-sarjan System on a Chip (SoC) -ratkaisuun, joka tarjoaa yhden sirun ratkaisun, joka parantaa merkittävästi akun käyttöikää ja suorituskykyä.

Jatkamalla sopimustaan ​​Qualcommin kanssa Apple varmistaa luotettavan 5G-modeemilähteen tuleville iPhone-malleilleen. Vaikka Applen ponnistelut oman modeemin kehittämiseksi jatkuvat, yhtiö tunnustaa Qualcommin teknologian ja asiantuntemuksen merkityksen 5G-yhteyksien alalla. Tämän yhteistyön ansiosta Apple voi säilyttää kilpailuetunsa älypuhelinmarkkinoilla hyödyntämällä Qualcommin alan johtavaa 5G-modeemiteknologiaa.

5G-yhteyksien kysynnän kasvaessa Applen päätös laajentaa kumppanuutta Qualcommin kanssa osoittaa sen sitoutuneen tarjoamaan asiakkailleen viimeisintä ja edistyneintä mobiiliteknologiaa. Työskentelemällä läheisessä yhteistyössä Qualcommin kanssa Apple voi hyödyntää heidän asiantuntemustaan ​​ja varmistaa 5G-ominaisuuksien saumattoman integroinnin tuleviin iPhone-malleihinsa.

Tämä Applen ja Qualcommin välinen yhteistyö vahvistaa heidän jatkuvaa kumppanuuttaan ja vahvistaa alan tunnustusta Qualcommin johtajuudesta 5G-modeemiteknologiassa. Se myös esittelee Applen omistautumista innovaatioihin ja parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseen asiakkailleen.

Määritelmät:

– 5G-modeemi: Modeemi on laite, joka mahdollistaa tiedonsiirron tietokonelaitteen ja verkon välillä. 5G-modeemi tarjoaa erityisesti yhteyden uusimman sukupolven matkapuhelinverkkoihin mahdollistaen nopeamman lataus- ja lähetysnopeuden, paremman viiveen ja paremman verkon yleisen suorituskyvyn.

