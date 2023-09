Qualcomm ja Apple sopivat uudesta 5G-sirun toimitussopimuksesta

By

Qualcomm on ilmoittanut uudesta sopimuksesta Applen kanssa 5G-sirujen toimittamisesta teknologiajättiläiselle ainakin vuoteen 2026 asti. Tämä tapahtuu kahden yrityksen välisen edellisen sirutoimitussopimuksen jälkeen vuonna 2019, mikä merkitsi pitkän oikeudellisen taistelun loppua.

Tuleva iPhonen julkaisu, jonka odotetaan julkistettavan tällä viikolla, on viimeinen tuote, joka esiteltiin edellisen sirutoimitussopimuksen mukaisesti. Vaikka uuden sopimuksen tarkkoja taloudellisia yksityiskohtia ei julkistettu, Qualcomm korosti, että ehdot ovat "samankaltaiset" kuin heidän aikaisempi järjestelynsä.

Sirutoimitussopimuksen lisäksi Qualcommilla ja Applella on myös patenttilisenssisopimus, joka on voimassa vuoteen 2025 asti, ja siihen on mahdollisuus kahdella vuodella. Tämä sopimus varmistaa, että Apple voi jatkaa Qualcommin patentoidun teknologian käyttöä laitteissaan.

On syytä huomata, että Apple on investoinut oman modeemiteknologiansa kehittämiseen. Vuonna 2019 yhtiö osti Intelin modeemiyksikön miljardilla dollarilla. Vaikka Applen etenemissuunnitelma sen omistamien sirujen integroimiseksi laitteisiinsa ei ole julkistettu, Qualcomm ennustaa, että vain viidesosa Applen iPhoneista sisällyttää sirut vuoteen 1 mennessä.

On kuitenkin tärkeää mainita, että Qualcommin ennusteet sen kumppanuudesta Applen kanssa ovat olleet varovaisia. Vuonna 2021 Qualcomm ennusti, että yhdessäkään iPhone 14 -malleissa ei olisi modeemeja, mutta ne osoittautuivat vääriksi, kun kaikissa viime vuonna julkaistuissa malleissa oli Qualcomm-modeemit.

Kaiken kaikkiaan tämä uusi sopimus Qualcommin ja Applen välillä takaa jatkuvan kumppanuuden 5G-teknologian tarjoamisessa iPhoneille ja antaa samalla Applelle mahdollisuuden kehittää omaa modeemitekniikkaansa tulevaisuudessa.

Lähteet:

- Qualcomm

- Apple