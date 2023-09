Jotta voidaan varmistaa, että kaikki yhteisöt saavat tehokasta ja toimivaa terveydenhuoltoa, on ratkaisevan tärkeää, että meillä on monipuolinen työvoima. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää sen varmistamiseksi, että rodun edustus on riittävä terveydenhuollon ympäristössä. Tohtori Dale Okorodudu, keuhko- ja tehohoidon lääkäri ja Black Men in White Coats -järjestön perustaja, istui MobiHealthNewsin kanssa keskustellakseen monimuotoisuuden puutteen vaikutuksista terveydenhuollon tarjoajiin ja potilaisiin sekä roolista, joka digitaalisella terveydellä voi olla terveydenhuollon tasapuolisuuden parantamisessa.

Mitä tulee potilaisiin, tutkimukset ovat osoittaneet, että heiltä näyttävä kliinikko voi johtaa parempiin terveydenhuoltotuloksiin. Luottamukselle ja ymmärrykselle on perusta, joka voidaan luoda, kun lääkäreiden ja potilaiden välillä vallitsee rotu. Esimerkiksi tutkimuksessa havaittiin, että mustat miehet osallistuivat todennäköisemmin ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, kun heidän lääkärinsä oli myös musta.

Tohtori Okorodudu jakoi joitain henkilökohtaisia ​​kokemuksiaan lääkärinä korostaen sekä haasteita että positiivisia hetkiä. Hän on kohdannut tapauksia, joissa potilaat ovat epäilleet hänen kykyään tarjota hoitoa rodun tai vieraalta kuulostavan nimen perusteella. Toisaalta hän on myös nähnyt läpimurtoja potilaiden kanssa, jotka tuntevat vahvan yhteyden ja luottamuksen häneen, mikä lopulta johtaa parempiin terveydenhuoltotuloksiin.

On tärkeää huomata, että rotu ei määritä lääkärin tarjoaman hoidon laatua. Monimuotoisuuden merkitys terveydenhuollossa on se, että potilaat tuntevat olonsa mukavammaksi ja ottavat huomioon luontaiset ennakkoluulot. Edustus voi auttaa torjumaan terveydenhuoltojärjestelmässä esiintyviä tiedostamattomia ennakkoluuloja.

Digitaalisella terveydellä voi olla merkittävä rooli terveyden tasapuolisuuden parantamisessa, kun käsitellään hoidon saatavuutta. Etäterveyspalvelut, potilaiden etäseuranta ja digitaaliset terveysalustat voivat tehdä terveydenhuollosta helpommin saatavilla alipalvelutuotteille yhteisöille. Teknologiaa hyödyntämällä terveydenhuollon tarjoajat voivat tavoittaa potilaat, joilla voi muuten olla vaikeuksia saada terveydenhuoltopalveluja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että terveydenhuollon monimuotoisuuden edistäminen on välttämätöntä optimaalisen hoidon tarjoamiseksi kaikille yhteisöille. Se voi parantaa terveydenhuollon tuloksia, puuttua ennakkoluuloihin ja varmistaa, että kaikilla on pääsy tarvitsemaansa hoitoon. Digitaalisia terveysteknologioita hyödyntämällä terveydenhuollon tasapuolisuutta voidaan kehittää edelleen.

