Julkisen sektorin sähköisten hankintojen muuttuva maisema

Euna Solutionsin tuore tutkimus valaisee julkisen sektorin sähköisten hankintojen kehittymistä. Kuten yritysten välisessä (B2B) verkkokaupassa, hankintapäälliköt ja hankintatiimit julkisissa, akateemisissa ja hyväntekeväisyysorganisaatioissa siirtyvät yhä enemmän digitaaliteknologiaan virtaviivaistaakseen hankintaprosessejaan.

Yksi tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista on, että 44 prosenttia julkisen sektorin ostajista käyttää sähköisen hankinnan ohjelmistoja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) rinnalla. Lisäksi 65 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä vanhan ja uudemman digitaalitekniikan yhdistelmää. Tämän hybridilähestymistavan avulla ERP-järjestelmä pystyy käsittelemään ydintoimintoja, kun taas sähköinen hankintaratkaisu hallitsee monimutkaisempia tehtäviä, kuten hankintoja ja toimittajan hallintaa.

Tutkimus korosti myös vaatimustenmukaisuuden, tehokkuuden ja toimittajien sitoutumisen tärkeyttä julkisten hankintojen ammattilaisille. Kuitenkin vain 44 % ostopäälliköistä ilmaisi luottamuksensa organisaationsa kykyyn käsitellä nykyistä työtaakkaa, kun taas 25 % myönsi tuntevansa vähemmän itsevarmuutta.

Tulevaisuuden työvoima on toinen haaste julkisille virastoille, sillä lähes 30 % liittovaltion työntekijöistä on oikeutettu eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä, ja 27 % työvoimasta on sukupolvea Z. Nämä nuoremmat työntekijät ovat vahvasti kiinnostuneita teknologiasta ja odottavat digitaalista osaamista. työkaluja olla osa heidän työtään. He asettavat etusijalle virtaviivaiset prosessit ja automaation vapauttaakseen aikaa strategisempiin aloitteisiin.

Vaikka edistystä on tapahtunut, tutkimus paljastaa, että 20 prosenttia julkisen sektorin ostopäälliköistä luottaa edelleen paperipohjaiseen käsittelyyn ja vanhentuneisiin vanhoihin järjestelmiin. Vain 14 % ilmoitti käyttävänsä uusimpia digitaalisia työkaluja ja tekniikoita hankintaprosesseissaan.

COVID-19-pandemia on nopeuttanut julkisen sektorin ostojen digitaalista muutosta ja pakottanut monet organisaatiot ottamaan käyttöön digitaalisia ratkaisuja pakostakin. Siirtyminen ei kuitenkaan ole aina ollut sujuvaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Euna Solutionsin tekemä tutkimus korostaa julkisen sektorin sähköisten hankintojen muuttuvaa maisemaa. Se korostaa digitaalisen teknologian lisääntyvää käyttöönottoa, nuorempien hankintaammattilaisten rekrytoinnin haasteita sekä prosessien ja automaation tehostamisen merkitystä hankintatoiminnassa.

Lähteet: Euna Solutions -tutkimus, John Alexander, Euna Solutionsin tuotejohtaja.