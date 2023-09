Kuusi PlayStation Plus -lisäpeliä julkistettu syyskuussa

Vuotanut lista on paljastanut kuusi PlayStation Plus Extra -peliä, jotka tulevat saataville syyskuussa. Pelit jakoi luotettava lähde billbil-kun Dealabsissa. Kokoonpanoon kuuluvat NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ja Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 on NieR:Automatan päivitetty esiosa. Se sai positiivisia arvosteluja, ja IGN antoi sille 8/10 ja kehui parannettua visuaalista ja taistelua. Pelin tarinaa pidetään sen erottuvana ominaisuutena.

Vuonna 2021 julkaistu Unpacking on suosittu indie-peli, joka pyörii tavaroiden järjestämisessä eri paikoissa. IGN antoi sille arvosanan 8/10, mikä korosti sen yksinkertaista mutta silti tyydyttävää pulmapeliä ja sen kykyä kertoa koskettava tarina henkilökohtaisista tavaroista.

Nämä pelit on määrä olla saatavilla PS Plus Extra- ja Premium -jäsenille syyskuun 19. päivästä alkaen. Tämä julkaisu on ensimmäinen pelierä Sonyn äskettäisen hinnankorotuksen jälkeen kaikille PS Plus -tilauksilleen maailmanlaajuisesti.

Sonylta ei toistaiseksi ole virallista vahvistusta vuotaneesta pelilistasta tai sen saatavuudesta. Fanit odottavat innolla virallista ilmoitusta kokoonpanon vahvistamisesta. Pysy kuulolla saadaksesi lisää päivityksiä.

