Procreate Dreams: Uusi 2D-animaatiosovellus iPadille

Procreate, digitaalisten kuvien ohjelmistoyritys, aikoo julkaista Procreate Dreamsin, 2D-animaatiosovelluksen iPadille, 22. marraskuuta. Tämä sovellus pyrkii tarjoamaan animaatiotyökaluja, jotka ovat kaikkien käytettävissä animaatiokokemuksesta riippumatta. Toisin kuin monet muut alan ohjelmistot, Procreate Dreams tarjoaa kertaostovaihtoehdon hintaan 19.99 dollaria tilaushinnoittelumallin sijaan.

Kosketusta varten suunniteltu Procreate Dreams sisältää ominaisuuksia, kuten Performing, jonka avulla käyttäjät voivat lisätä avainkehyksiä projekteihinsä reaaliaikaisten eleiden avulla. Tämä työkalu lupaa mullistaa animaatioprosessin antamalla mainostajille mahdollisuuden reagoida välittömästi luomuksiinsa pelatessaan. Sovelluksessa on myös Multi-Touch-aikajana, joka mahdollistaa piirtämisen, cel-animaatioiden, avainkehystysten, videoeditoinnin ja kompositioiden saumattoman integroinnin eleiden avulla.

Procreate Dreams tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden animoida videomateriaalia ja tarjoaa työkalun nimeltä Flipbook, joka on kunnianosoitus perinteiselle animaatiolle. Taiteilijat voivat luoda lyhyitä silmukoita GIF-kuvia, monimutkaisia ​​hahmoanimaatioita ja paljon muuta tällä ominaisuudella. Sovellus tukee myös rotoskooppia, tekniikkaa, jossa animaattorit jäljittävät videoruutuja sallimalla ProRes-materiaalin tuonnin jopa 8K resoluutiolla. Lisäksi on uusi äänimoottori, jonka avulla käyttäjät voivat lisätä hahmojen selostuksia, musiikkia ja äänitehosteita animoituihin projekteihinsa.

Procreate Dreams käyttää samoja siveltimiä kuin alkuperäinen Procreate-sovellus, joka on optimoitu käytettäväksi Apple Pencilin kanssa. Mukana on myös suurempia kankaita, enemmän tasoja ja täysi tuki Procreatessa luoduille tiedostoille. Sovellus esittelee erikoistuneen Procreate-tiedostomuodon, joka on suunniteltu iCloud-synkronointiin, mikä mahdollistaa välittömän pääsyn 1 Tt:n tiedostoihin ilman lataus-, tallennus- tai vientiaikoja. Nämä tiedostot säilyttävät projektin koko kumoamishistorian, mikä helpottaa taiteilijoiden kokeilua ilman pelkoa työnsä menettämisestä.

Procreate Dreamsin odotetaan olevan alan pelin muuttaja, samanlainen kuin edeltäjänsä, alkuperäinen Procreate-kuvasovellus. Tehokkaiden ominaisuuksiensa ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymänsä ansiosta Procreate on ollut myydyin maksullinen iPad-sovellus yli kuuden vuoden ajan. Sen kieltäytyminen kuukausitilausmallista, toisin kuin kilpailijat, kuten Adobe ja Clip Studio Paint, on kerännyt omistautuneen ja uskollisen käyttäjäkunnan.

