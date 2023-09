Apple esittelee parannetun muotokuvatilan ja yötilan iPhone 15:ssä

Yhteenveto: Apple on julkistanut iPhone 15:n kamerasovelluksensa uusimmat ominaisuuspäivitykset. Parannettu muotokuvatila sisältää nyt koneoppimistekniikan, joka tunnistaa automaattisesti ihmiset ja lemmikkieläimet ja tarjoaa käyttäjille upeita muotokuvia muistuttavia kuvia. Lisäksi Apple on tehnyt parannuksia yötilaan parantaakseen hämärässä kuvattavia ominaisuuksia. IPhone 15:ssä on myös päivitetyt kameran tekniset tiedot, joissa on f/1.6-aukkoobjektiivi, 2x teleobjektiivi ja 24 megapikselin ominaisuus.

Apple on nostanut tunnetun muotokuvatilansa uudelle tasolle iPhone 15:ssä integroimalla koneoppimisteknologian. Tämä uusi ominaisuus hyödyntää kehittyneitä algoritmeja valokuvan koostumuksen analysoimiseen ja siirtymiseen automaattisesti muotokuvatilaan, kun henkilö tai lemmikki havaitaan. Tämän innovaation tarkoituksena on tarjota käyttäjille ammattimaisen näköisiä muotokuvia ilman manuaalisia säätöjä.

Lisäksi, kun valokuva on otettu muotokuvatilassa, käyttäjät voivat nyt vaihtaa tarkennusta eri henkilöiden tai lemmikkien välillä varmistaen, että haluttu kohde on täydellisesti korostettuna. Vaikka mahdollisuus sammuttaa muotokuvatila ja palata alkuperäiseen valokuvaan on ollut saatavilla sen käyttöönoton jälkeen, tämä uusi päivitys lisää ominaisuuden monipuolisuutta ja luovaa hallintaa.

Apple on myös tehnyt yötilaan parannuksia, joiden avulla käyttäjät voivat ottaa upeita valokuvia jopa haastavissa hämärissä olosuhteissa. Vaikka tarkkoja yksityiskohtia parannuksista ei ole julkistettu, Applen sitoutuminen tämän ominaisuuden jatkuvaan parantamiseen viittaa siihen, että käyttäjät voivat odottaa parempaa kuvanlaatua ja vähentää kohinaa hämärässä valaistuksessa.

Kameran teknisistä tiedoista voidaan todeta, että iPhone 15:ssä on f/1.6-aukkoobjektiivi, joka päästää enemmän valoa kameran anturiin, mikä johtaa terävämpiin ja eloisempiin kuviin. Lisäksi 2x teleobjektiivi tarjoaa käyttäjille parannetun zoomausominaisuuden, jonka avulla he voivat kuvata kohteita kaukaa kuvanlaadusta tinkimättä. 24 megapikselin ansiosta käyttäjät voivat odottaa korkeamman resoluution kuvia, joissa on enemmän yksityiskohtia ja selkeyttä.

Kaiken kaikkiaan Applen Muotokuva- ja Night Mode -päivitykset yhdistettynä iPhone 15:n paranneltuihin kameraspesifikaatioihin osoittavat, että yritys on sitoutunut tarjoamaan käyttäjilleen poikkeuksellisia valokuvausominaisuuksia. Nämä edistysaskeleet varmistavat, että käyttäjät voivat ottaa upeita muotokuvia ja korkealaatuisia valokuvia kaikissa valaistusolosuhteissa.

