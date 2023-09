Spekulaatio alkaa, kun fanit odottavat syyskuuta Nintendo Directiä

By

Nintendo-fanit odottavat innolla syyskuun Nintendo Direct -showcase-ilmoitusta, joka on perinne, jota yritys on noudattanut aiempina vuosina. Vaikka Nintendo ei ole virallisesti ilmoittanut tapahtumasta, viime vuodet ovat osoittaneet johdonmukaista syyskuun suoraa esitystä. Kun Gamescom 2:ssa kehittäjille esitellään huhuttujen Switch 2023:n demoja, leviää vuotoja ja huhuja, joten spekulaatiot vahvistuvat.

Syyskuun 21. päivänä alkavaan Tokyo Game Show -tapahtumaan johtava kuukauden puoliväli on historiallisesti ollut parasta aikaa Nintendolle järjestää showcase. Kun otetaan huomioon pelien julkaisujen tiukka aikataulu loppuvuodelle 2023, mukaan lukien Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC ja Detective Pikachu Returns, jotkut fanit saattavat miettiä, onko Nintendon oikea aika paljastaa vielä enemmän pelejä.

Aiempia vuosia tarkasteltaessa Nintendo Directs syyskuussa on kuitenkin usein sisältänyt ilmoituksia tulevista nimikkeistä. Huhumylly kuhisee jo mahdollisista peleistä, jotka voisivat olla esillä tapahtumassa, ja aina on mahdollista, että kolmannen osapuolen kehittäjät esittelevät ei-Nintendo-pelejä Switchille.

Vaikka vuosi 2023 on jo täynnä jännittäviä julkaisuja, fanit odottavat myös vuotta 2024, jossa Princess Peachin uusi peli ja huhuttu Luigi's Mansion: Dark Moon -remaster saattaa tulla esille. Myös Splatoon 3 Side Order DLC:n julkaisua odotetaan.

Nähtäväksi jää, järjestetäänkö syyskuun Nintendo Direct tänä vuonna vai ei, mutta fanit ovat edelleen toiveikkaina. Fanien keskuudessa tehty kysely osoittaa, että enemmistö uskoo, että Direct tulee olemaan, ja 66% odottaa esittelyä, joka on täynnä ensimmäisen osapuolen nimikkeitä. 18 % uskoo, että se saattaa olla liian pian äskettäisen Wonder Directin jälkeen, kun taas 7 % uskoo, että Nintendo murtaa trendin tänä vuonna.

Kaiken kaikkiaan Nintendo-fanit odottavat innolla syyskuun suoraa ilmoitusta ja odottavat innolla, mitä pelejä ja yllätyksiä on luvassa.

