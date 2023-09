The Teal Mask DLC:n julkaisuajat Pokemon Scarletissa ja Violetissa

Valmentajat ympäri maailmaa odottavat innolla ensimmäisen Pokemon Scarlet and Violet DLC:n The Teal Mask julkaisua. Peli julkaistaan ​​keskiviikkona 13. syyskuuta, joten pelaajat ovat kiinnostuneita oman alueensa julkaisuajoista.

Vahvistetun tiedon mukaan The Teal Mask DLC julkaistaan ​​seuraavina aikoina:

– klo 6 Tyynenmeren aikaa (12. syyskuuta)

– Klo 8 Keskiaikaa (12. syyskuuta)

– 9 itäistä aikaa (12. syyskuuta)

– klo 2 Ison-Britannian aikaa (13. syyskuuta)

– klo 3 Keski-Euroopan aikaa (13. syyskuuta)

– 5 Intian aikaa (30. syyskuuta)

– 9 Japanin aikaa (13. syyskuuta)

Nämä ajat voivat muuttua, mutta pelin odotetaan käynnistyvän ilmoitettuna aikana. Pelaajien tulee pysyä ajan tasalla kaikista julkaisuaikojen muutoksia koskevista ilmoituksista.

Teal Mask on osa The Hidden Treasure of Area Zero DLC:tä Pokemon Scarletille ja Violetille. DLC vie pelaajat koulumatkalle Kitakamiin, vilkkaaseen kylään, joka on täynnä juhlaa ja katukauppiaita. The Pokemon Company on jo kiusannut uusia taskuhirviöitä, legendoja ja hahmoja, jotka esitellään Teal Maskissa.

Vuodot ovat myös paljastaneet lisätietoja uusista kyvyistä, Pokedex-merkinnöistä ja taskuhirviöistä, kuten Bloodmoon Ursaluna. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC:n toinen osa, nimeltään The Indigo Disk, on määrä julkaista Q4/Winterin vuonna 2023.

Pelaajien, jotka haluavat kokea The Teal Mask DLC:n, tulee omistaa joko Pokemon Scarlet tai Pokemon Violet. Molempien pelien omistajien on ostettava erilliset kopiot The Teal Maskista.

Huolimatta alkuperäisistä teknisistä ongelmista, jotka vaikuttivat pelaajien uppoutumiseen ja kokemukseen, Pokemon Scarlet ja Violet lanseerasivat erittäin menestyksekkäästi, ja niistä tuli kaikkien aikojen suurin Nintendo-julkaisu 10 miljoonalla kopiolla kolmen ensimmäisen päivän aikana.

