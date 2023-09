Pixel Watchin syyskuun 2023 päivitys tuo pieniä parannuksia

By

Pixel Watchin uusin päivitys, joka julkaistiin syyskuussa 2023, keskittyy ensisijaisesti tietoturvaan ja virheenkorjauksiin. Tämä päivitys, jonka rakennusnumero on RWDC.230905.003, sisältää uusimman tietoturvakorjauksen laitteen suojauksen parantamiseksi.

Vaikka tämän päivityksen julkaisun viivästyminen vaikutti joihinkin puhelimiin, sillä ei ole vaikutusta Wear OS:ään. Google on toimittanut muutoslokin, jossa mainitaan vain tietoturvakorjaus, mikä osoittaa, että tämä päivitys ei tuo Pixel Watchiin merkittäviä uusia ominaisuuksia tai parannuksia.

OTA-päivityksen julkaisun on määrä alkaa syyskuun 11. päivänä useimmille laitteille. Kanadan käyttäjien on kuitenkin odotettava 18. syyskuuta saadakseen päivityksen. Tämä julkaisupäivien välinen viive on odottamaton ja voi johtua alueellisista syistä tai erityisistä teknisistä vaatimuksista.

Toistaiseksi tavallinen tapa käynnistää päivitys manuaalisesti Pixel Watchissa ei toimi. Mahdollisuus tarkistaa päivitykset asetusvalikosta näyttää vain viestin "Kellosi on ajan tasalla". Latausprosessin aloittamiseksi on kuitenkin olemassa kiertotapa. Napauttamalla Kellosi on ajan tasalla -näyttöä useita kertoja nopeasti peräkkäin, käyttäjät voivat kehottaa päivitystä aloittamaan latauksen. Lisäksi Bluetoothin poistaminen käytöstä ja pelkkään Wi-Fi-verkkoon luottaminen voi nopeuttaa latausprosessia entisestään.

Vaikka tämä päivitys ei välttämättä tuo mukanaan uraauurtavia ominaisuuksia, on ratkaisevan tärkeää pitää laitteet ajan tasalla uusimmilla tietoturvakorjauksilla. Käyttäjiä suositellaan asentamaan syyskuun 2023 päivitys heti, kun se tulee saataville, jotta heidän Pixel Watchinsa pysyy suojattuna mahdollisia haavoittuvuuksia vastaan.

