Jupiter julkistaa Picross S+:n Nintendo Switchille, herättää henkiin vain digitaalisia Picross-pelejä

Picross-harrastajilla on syytä juhlia, sillä pelien kehittäjä Jupiter ilmoitti äskettäin Picross S+:n tulevasta julkaisusta Nintendo Switchille. Tämä jännittävä uutinen tarkoittaa, että yhdeksän aiemmin vain digitaalista Picross-peliä herätetään henkiin ja tuodaan jälleen saataville fanien suureksi iloksi.

Raporttien mukaan Picross S+ sisältää alkuperäiset Picross e -pulmat ja esittelee myös seuraavat Picross e -pelit maksullisina pulmapaketteina. Lisäksi paketissa on Picross e9, aiemmin Japanissa eksklusiivinen peli, joka tekee vihdoin debyyttinsä lännessä.

Vaikka pelin on määrä julkaista vuonna 2024, Nintendo Switchillä on jo useita Picross-pelejä saatavilla niille, jotka eivät malta odottaa. Yksi esimerkki on Picross S Genesis & Master System Edition, joka tarjoaa rakastettujen Sega-hahmojen kuvakkeita faneille nautittavaksi.

Vaikka kunkin sisältöpaketin ja itse Picross S+:n hinta on 4.99 dollaria, kaikkien yhdeksän pelin kokonaishinnaksi arvioidaan noin 45 dollaria. Huolimatta näennäisesti korkeasta hinnasta, innokkaat Picross-pelaajat voivat todistaa näiden pelien tarjoaman lukemattomien tuntien aivoja rauhoittavan ja koukuttavan pulmanratkaisun.

On syytä huomata, että vaikka Picross S+ on loistava lisä Nintendo Switch -kirjastoon, Nintendo Switch Online -tilauksen kautta saatavilla oleva Mario's Super Picross -palikkapalojen kosketuskokemus on vertaansa vailla.

Kaiken kaikkiaan Picross S+:n julkistaminen ja vain digitaalisten Picross-pelien elpyminen on tervetullut kehitys pulmagenren ystäville. Ehkä tämä julkaisu rohkaisee myös Jupiteria tuomaan enemmän Japanin eksklusiivisia Picross-pelejä länsimaisille markkinoille, mikä täyttää innokkaiden pelaajien toiveet, jotka ovat halunneet kokea näitä pelejä.

