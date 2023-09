Paul Ankan pitkäaikainen koti tulee markkinoille 10 miljoonalla dollarilla

Los Angelesin alueen ylellinen koti, jonka omistaa maineikas kanadalainen huijari Paul Anka, on nyt myynnissä 10 miljoonan dollarin hintaan. Tämä Sherwood Country Clubin tilalla Thousand Oaksissa Kaliforniassa sijaitseva 7,791 6 neliöjalan residenssi sijaitsee lähes XNUMX hehtaarin aidatulla maalla ja tarjoaa henkeäsalpaavat näkymät klubitalolle ja ympäröiville vuorille.

Mary Ann Scottin Beverly & Companysta ja Team Nicki LaPortasta sekä Karen Crystalin Compassista listaamassa kiinteistössä on Sherwood-elämäntapa, jossa yhdistyvät ylellisyys sekä läheisen järven ja Santa Monican vuorten luonnonkauneus.

Hiteistään, kuten "Put Your Head on My Shoulder", "Diana" ja ikonisesta "My Way" (josta tunnetuksi Frank Sinatra), ylistetty Paul Anka osti tämän ranskalaisvaikutteisen asunnon vuonna 2007 vajaalla 4 miljoonalla dollarilla. Puoliavoimella pohjaratkaisulla, kivilattioilla, korkeilla kattoillaan ja ilmeikkäillä valaisimillaan koti huokuu eleganssia ja tyyliä.

Residenssissä on ruokakokin ruokakomero, jossa on tilava saari ja ikkunallinen aamiaisnurkkaus. Siinä on myös useita vastaanottohuoneita, joista kahdessa on Ankan kultalevykokoelma. Ranskalaiset ovet kaikkialla kodissa tarjoavat pääsyn takapihalle, jossa infinity-uima-allas, useat oleskelutilat ja tulipesä luovat ulkoilmakeidan.

Kiinteistössä on neljä kylpyhuoneellista makuuhuonetta sekä kaksi ylimääräistä kylpyhuonetta. Pääsviitti koostuu toimistotilasta, pukuhuoneesta ja kylpyhuoneesta, jossa on kylpyamme. Lisäksi kotiin kuuluu äänitysstudio, viinikellari, useita toimistotiloja ja biljardihuone.

Kuntoilun harrastajille on vapaasti seisovassa lasirakenteessa sijaitseva ilmastoitu kuntosali sekä kylpyhuone ja ulkosuihku. Lukuisilla mukavuuksillaan ja upealla ympäristöllään tämä koti esittelee ylellisen ja idyllisen elämäntavan.

– Listaus: Mary Ann Scott Beverly & Companysta ja Team Nicki LaPorta ja Karen Crystal Compassissa

– Paul Anka: PropertyShark