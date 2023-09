Patreon lisää ryhmäkeskusteluominaisuuden sisällöntuottajille, jotta he voivat olla vuorovaikutuksessa fanien kanssa

By

Patreon, sisällöntuottajien tilauspohjainen alusta, on ottanut käyttöön uuden ominaisuuden nimeltä ryhmäkeskustelu, jonka avulla sisällöntuottajat voivat olla vuorovaikutuksessa fanien kanssa omistetussa tilassa. Sisällöntuottajat voivat perustaa ja isännöidä chat-huoneita faneilleen, ja he voivat luoda erilliset viestiketjut eri tilaajatasoille. Chatit, jotka ovat saatavilla mobiililaitteille ja pöytäkoneille, on suunniteltu auttamaan sisällöntuottajia rakentamaan kestävää yhteisöä työnsä ympärille ja tarjoamaan faneille suorempi yhteys.

Ryhmäkeskusteluominaisuus on samanlainen kuin sovelluksen sisäinen Discord-palvelin, jonka avulla luojat voivat mukauttaa chatin nimiä ja aiheita ja käyttäjät voivat jakaa valokuvia, tekstiä ja emoji-reaktioita. Vaikka Patreonin integraatiota Discordin kanssa tuetaan jatkossakin, natiivi chat-toiminto pyrkii tarjoamaan tekijöille in-the-box-ratkaisun, joka on integroitu saumattomasti Patreon-sovellukseen.

Patreonin pyrkimys tarjota enemmän ominaisuuksia ja työkaluja omalla alustallaan on vastaus haasteisiin, joita luojat kohtaavat luottaessaan kolmannen osapuolen sovelluksiin. Viime vuonna Vimeo-integraatiota käyttäneet Patreon-videontekijät kokivat odottamattomia maksujen korotuksia ja riskin menettää sisältönsä. Tarjoamalla natiivivideoiden isännöintivaihtoehdon ja nyt ryhmäkeskusteluja Patreon pyrkii antamaan sisällöntuottajille enemmän hallintaa jäsenyytensä suhteen ja vähentämään mahdollisia riskejä, jotka liittyvät ulkoisiin alustoihin luottamiseen.

Uuden ryhmäkeskusteluominaisuuden mukana tulee myös moderointityökalut, joiden avulla sisällöntuottajat voivat hallita käyttäytymistä chat-huoneissa. Sisällöntuottajat voivat valvoa Patreonin nykyisten yhteisön sääntöjen lisäksi muita sääntöjä ja ryhtyä toimiin rikkovia käyttäjiä vastaan. Patreon aikoo kehittää edelleen moderointiominaisuuksiaan, mukaan lukien tekijöille mahdollisuus pyytää yhteisön jäseniä auttamaan moderointitehtävissä.

Ryhmäkeskustelujen lisäksi Patreon on myös tuonut päivityksiä siihen, miten fanien profiilit näkyvät alustalla. Tilaajat voivat nyt muokata profiilejaan lisäämällä profiilikuvan, nimen, biografian ja linkit sosiaalisen median tileilleen. Nämä päivitykset antavat faneille enemmän hallintaa siihen, kuinka he esittelevät itsensä alustalla.

Patreon korostaa, ettei se kilpaile algoritmisten ja mainospohjaisten sosiaalisen median alustojen, kuten Instagramin, TikTokin tai Twitterin, kanssa. Sen sijaan yritys pyrkii vastaamaan sisällöntuottajien kohtaamiin ainutlaatuisiin haasteisiin, kuten läpinäkymättömät suositusalgoritmit ja liiketoiminnan hallinnan puute. Ryhmäkeskustelujen ja muiden ominaisuuksien käyttöönotto on osa Patreonin jatkuvaa pyrkimystä vahvistaa sisällöntuottajia ja tarjota heille työkaluja, joita he tarvitsevat ollakseen yhteydessä faneihinsa ja kaupallistaakseen sisältöään tehokkaasti.

