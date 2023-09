Apple-lasien lupaava potentiaali: Tarkempi katsaus viimeaikaisiin patentteihin

By

Odotettujen Vision Pro VR -kuulokkeiden ympärillä olevan vilinän keskellä puhe Apple Glassesista näyttää jääneen taka-alalle. Toukokuussa herätti epäilyksiä näiden lisätyn todellisuuden (AR) lasien todellisesta julkaisusta, kun otetaan huomioon Vision Pron olemassaolo. On kuitenkin olemassa selviä syitä, miksi Apple Glasses -laseilla voi silti olla paikkansa markkinoilla.

Mukavuus ja käytännöllisyys ovat ratkaisevassa roolissa käyttökokemuksessa. Kaikki tilanteet eivät vaadi Vision Pron raakaa tehoa, ja jatkuva kuulokkeiden käyttäminen voi olla väsyttävää. Usein suositaan kevyitä laitteita, jotka tarjoavat mukavuutta ja nopeaa toimivuutta. Apple näyttää ymmärtävän tämän, kuten äskettäinen patenttihakemus osoitti, joka hahmottelee useita jännittäviä ominaisuuksia AR-laitteelle.

Yksi patentissa korostettu ominaisuus on digitaalinen kruunu vaivattomaan navigointiin. Sen avulla käyttäjät voivat helposti selata ilmoituksia, kuvia ja jopa toistaa musiikkia. Pohjimmiltaan tämä toiminto muistuttaa heads-up-näyttöä (HUD), joka muistuttaa älykellon ominaisuuksia, mutta näkyy suoraan käyttäjän silmien edessä.

Jos Apple kuitenkin aikoo tehdä Glassesista käyttökelpoisia, moniajo-ominaisuudet tulisi ottaa käyttöön. Viimeaikaiset raportit viittaavat siihen, että Apple työstää kahta uutta Vision Pro -mallia, joista toinen on tarkoitettu kuluttajamarkkinoille. Spekulaatioita herää, tuleeko tästä kuluttajakeskeisestä mallista Apple Glasses, vai onko tämä uusi iteraatio ehkä korvannut lasit.

Koska Applen Wonderlust-tapahtuma on suunniteltu tänään, on toivoa päivityksistä mihin tahansa näistä laitteistoprojekteista. Siitä huolimatta on tärkeää huomata, että kaikki patentit eivät toteudu toteutuneina tuotteina tai ominaisuuksina. Vain aika paljastaa todella Applen suunnitelmat AR-kuulokkeiden alalla.

Lähteet: Applen patenttihakemus