Vanhemmat järjestävät juhlat harvinaisella sydänvialla syntyneen tyttären kunniaksi

Sue ja Katie O'Leary-Hall, nelivuotiaan Rosen vanhemmat, jättivät viimeiset hyvästit tyttärelleen 4. syyskuuta, juuri ennen kuin hänen oli määrä aloittaa koulunkäynti. Pool-in-Wharfedalesta kotoisin olevalla Rosella oli terminaalinen sydänvika, joka tunnetaan nimellä Interrupted Aortic Arch, erittäin harvinainen sairaus, joka vaikuttaa yhteen 50,000 XNUMX vauvasta.

Rose oli äskettäin käynyt läpi monimutkaisen kirurgisen toimenpiteen toivoen saavansa kuntoon sydämensä, toimenpiteen, jonka hänen vanhempansa ja hänen takanaan kokoontuneet tuhannet kannattajat olivat uskoneet muuttavan hänen elämänsä. Valitettavasti Rosen sydän oli liian vaurioitunut hänen tilastaan, eikä leikkaus onnistunut.

Sue kuvaili Rosea voimatekijäksi ja sanoi, että hän oli voittanut uskomattomista vastoinkäymisistä koko elämänsä. Sue ja Katie ovat järkyttyneitä energisen ja eloisan tyttärensä menettämisestä.

Rosen kunniaksi perhe on päättänyt olla järjestämättä perinteisiä hautajaisia, vaan järjestää juhlat. He haluavat juhlia Rosen elämää ja muistaa hänen rakkautensa kekseliäisiin mekoihin, housuihin ja tanssimiseen Shakiran kanssa.

Suella ja Katiella on poika Will, jota Sue kantoi. Katie kantoi Rosea sen jälkeen, kun heille tehtiin onnistuneesti IVF-hoito, joka kulutti heidän säästönsä. Koska Sue oli jo synnyttänyt lapsen, he eivät olleet oikeutettuja NHS-hoitoon. Rutiinitarkistuksen aikana lääkärit havaitsivat Rosen sydänvian ja ilmoittivat parille, että heidän tyttärensä mahdollisuudet selviytyä yli viikon olivat pienet.

Kolmen päivän ikäisenä Roselle tehtiin Norwood-menettely, jota seurasi haastava 17 päivää kestänyt taistelu hänen elämästään. Rose uhmasi jälleen kerran todennäköisyyttä, kun hän selvisi aivohalvauksesta ja toisesta leikkauksesta kymmenen kuukauden ikäisenä.

Tämän vuoden elokuussa Rose saavutti vihdoin pisteen, jossa hän oli tarpeeksi vahva tarvittavaan sydänleikkaukseen. Vaikka leikkaus vaikutti alun perin onnistuneelta, kirurgit havaitsivat, ettei Rosen sydämessä ollut sähköimpulsseja. Hän tarvitsi lisätoimenpiteitä, mukaan lukien sydämentahdistimen sijoittamista.

Valitettavasti Rosen sydän alkoi vuotaa verta neljä päivää leikkauksen jälkeen. Huolimatta kirurgien yrityksistä korjata vaurioita ilmaantui lisää komplikaatioita. Rosen munuaiset pettivät, ja häntä pidettiin tukena, kunnes päätettiin, ettei enää ollut mitään tehtävissä.

Rosen poismenon aiheuttama taloudellinen taakka lisää perheen emotionaalista ahdistusta. Joukkorahoitussivu on luotu auttamaan Rosen juhlien kustannuksissa ja tukemaan Sueta ja Katieta tänä vaikeana aikana. Perhe on kiitollinen tuesta, jota he ovat saaneet Martin Housen hoitolaitoksen henkilökunnalta, jonka ansiosta he saivat viettää aikaa Rosen kanssa tämän kuoltua.

