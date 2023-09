Panasonic julkistaa Lumix G9 II:n, jossa on päivitetty automaattitarkennus ja lisäominaisuudet

Panasonic on tänään julkistanut odotetun Lumix G9 II:n, joka on lippulaivansa G9 Micro Four Thirds (MFT) -kameransa seuraaja. G9 II on suunniteltu hybriditekijöille, jotka asettavat etusijalle sekä still- että videokuvauksen. Tämän kameran erottuva ominaisuus on sen päivitetty automaattitarkennusjärjestelmä, joka esiteltiin ensimmäisen kerran Panasonic Lumix S5 II:ssa.

Uusi automaattitarkennusjärjestelmä tarjoaa nopeamman ja tarkemman tarkennuksen lisääntyneellä 779 vaiheen tunnistusjärjestelmällä. Se sisältää myös edistyneitä kohteen tunnistus- ja seurantaalgoritmeja, jotka mahdollistavat ihmisten, eläinten (mukaan lukien silmät), autojen ja moottoripyörien tehokkaan seurannan. Vaikka tunnistettujen kohteiden valikoima ei ehkä ole yhtä laaja kuin muiden merkkien, se kattaa avainalueet, joihin useimmat valokuvaajat keskittyvät.

G9 II:n sisällä on äskettäin suunniteltu 25.2 megapikselin Live MOS MFT -anturi, joka on yhdistetty upouuteen prosessointimoottoriin. Kamera käyttää korkearesoluutioista pikselinsiirtotilaa, joka mahdollistaa 100 megapikselin kuvien tuottamisen käsivaralta. ISO-luokitus vaihtelee välillä 100 - 25,600 XNUMX.

G9 II:n sarjakuvausnopeus on vaikuttava 60 kuvaa sekunnissa jatkuvalla automaattitarkennuksella, joka voidaan nostaa 75 kuvaan sekunnissa ilman automaattista tarkennusta elektronisen sulkimen avulla. Mekaanisen sulkimen avulla kamera tarjoaa hieman hitaamman sarjanopeuden, 14 fps (AF-S) tai 10 fps (AF-C). Lisäksi sarjassa on esikuvaustila, joka voidaan asettaa tallentamaan toiminta 1.5, 1 tai 0.5 sekuntia ennen sulkimen painamista kokonaan, mikä varmistaa, että tärkeitä hetkiä ei jää paitsi.

Lumix G9 II on yhteensopiva useiden Panasonicin, Olympuksen, Leican ja muiden merkkien Micro Four Thirds -objektiivien kanssa, mikä tarjoaa valokuvaajille laajan arsenaalin kaikkiin kuvaustilanteisiin. Panasonic on myös parantanut kuvanvakautusjärjestelmäänsä jopa 8:lla kehon sisäisellä vakauksella (BIS) ja edistyneellä Active IS:llä, joka lisää vakautta liikkeen aikana.

Mitä tulee videoominaisuuksiin, G9 II tarjoaa 5.7K 60p, 4K 120p tai FullHD 240p max videoresoluutio. Se voi tallentaa täydellä tunnistimella 4-bittisessä 2:0:10-suhteessa, mikä tarjoaa jopa 13 dynamiikka-astetta kuvattaessa V-Logissa. Kamera tukee tallennusta Apple ProResissa ja antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda ja asentaa omia reaaliaikaisia ​​LUT:iaan tai valita 19 valmiista LUT:sta.

G9 II:n runkorakennetta on jalostettu edeltäjäänsä verrattuna, ja siinä on litteämpi yläosa, joka muistuttaa Lumix S5 II:ta. Ylänäyttö on korvattu erillisellä toimintosäätimellä, ja yleinen ulkoasu on edelleen tuttu olemassa oleville Panasonic-ampujille. Kamerassa on 3 tuuman 1,080 3,680 XNUMX pisteen nivelletty näyttö ja XNUMX XNUMX XNUMX pisteen elektroninen etsin.

Lumix G9 II tulee saataville marraskuun lopulla, ja sen lähtöhinta on 1,899 1,699 dollaria / 12 60 puntaa vain rungosta. Isossa-Britanniassa sitä myydään kahdessa sarjassa: toisessa on Panasonic 3.5-5.6mm f/1,899-12 ASPH Power OIS -objektiivi hintaan 60 2.8 puntaa ja toinen Leica DG Vario-Elmarit 4.0-2,249mm f/XNUMX-XNUMX ASPH -objektiivilla. objektiivi hintaan XNUMX XNUMX puntaa.

Kaiken kaikkiaan Panasonic Lumix G9 II on vaikuttava kamera edistyneellä automaattitarkennuksella, kuvanvakauksella ja videotoiminnoilla. Se tarjoaa monipuolisen kuvauskokemuksen hybriditekijöille, jotka vaativat korkealaatuisia still-kuvia ja videoita.

