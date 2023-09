Panasonic G9 II: Vallankumouksellinen päivitys valokuvaajille vuonna 2023

By

Panasonic G9 II on alkuperäisen G9-kameran odotettu seuraaja, eikä se petä. Vaikka G9 II saattaa näyttää erilaiselta kuin edeltäjänsä, se osoittautuu yhtä vallankumoukselliseksi ominaisuuksiltaan ja ominaisuuksiltaan.

Yksi huomattava parannus on kameran rungon muotoilu. G9 II muistuttaa läheisesti S5 II:ta, mikä on tervetullut muutos. Valitsimet ja painikkeet on sijoitettu niin, että niihin pääsee helposti käsiksi, ja ylimääräisen mukautettavan painikkeen lisääminen objektiivin kiinnikkeen lähelle lisää kameran monipuolisuutta.

Yksi haittapuoli on kuitenkin elektronisen etsimen (EVF) alentaminen alkuperäisestä G9:stä. G9 II:ssa on 3.69 miljoonan pisteen EVF pienemmällä suurennuskertoimella. Vaikka se on edelleen tehokas ja sopii nykyaikaiseen kameraan, se jää edeltäjäänsä verrattuna.

Konepellin alla G9 II tarjoaa merkittäviä muutoksia, ja kolme tärkeintä parannusta, jotka kannattaa korostaa. Kamerassa on nyt Panasonicin uusin vaiheentunnistukseen perustuva hybridiautomaattinen tarkennusjärjestelmä, joka tarjoaa tarkan kohteen tunnistuksen sekä eläimille että ihmisille. Tämä automaattitarkennusjärjestelmä on luotettava ja näppärä ja varmistaa tarkan tarkennuksen erilaisissa kuvaustilanteissa.

Lisäksi kehon sisäistä kuvanvakainta (IBIS) on parannettu, ja se tarjoaa jopa kahdeksan vakautuskohtaa. Tämän ominaisuuden avulla valokuvaajat voivat ottaa terävämpiä kuvia erityisesti hämärässä tai teleobjektiivia käytettäessä. G9 II:n vakaus on luokkansa muiden johtavien kameroiden tasolla.

Lisäksi kamerassa on 25 megapikselin anturi, joka on samanlainen kuin GH6:ssa. Vaikka GH6-kennossa on joitain ongelmia kohinan ja yksityiskohtien menetyksen kanssa alhaisemmilla ISO-arvoilla, G9 II näyttää lupaavia parannuksia kuvanlaadussa, erityisesti ISO-arvoilla perusarvosta 800:aan.

Vaikka G9 II on suunniteltu valokuvaajia ajatellen, se tarjoaa silti vaikuttavan valikoiman videotallennustiloja. Vaikka siitä saattaa puuttua CF Express mediavaihtoehtona, kahteen SD-korttipaikkaan tallennettu H.265-pakkaus on enemmän kuin riittävä useimpien käyttäjien tarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan Panasonic G9 II on uraauurtava kamera, joka vastaa valokuvaajien tarpeisiin. Parannetulla automaattitarkennuksella, parannetulla vakauksella ja kehittyneellä kennollaan G9 II asettaa uuden standardin Micro Four Thirds -kameroihin vuonna 2023.

Lähteet:

– Panasonic G9 II Review: A Revolution for Photographers in 2023, [lähde]

– Panasonic G9 II, [lähde]