Overwatch 2 esittelee Hero Mastery: uuden yksinpelitilan

Erittäin suositussa sankariräiskintäpelissä Overwatch 2:ssa pelaajilla on nyt mahdollisuus testata taitojaan upouudessa Hero Mastery -yksinpelitilassa. Tämä jännittävä tila, joka lanseerattiin torstaina osana ilmaista päivitystä, tarjoaa pelaajille vauhdikkaan kurssin, joka on täynnä harjoitusbotteja, esteitä ja hyppytyynyjä. Blizzardin kehittämä Hero Mastery haastaa pelaajat kilpailemaan maaliin samalla kun taistelevat harjoitusbotteja vastaan ​​ja keräävät tunnuksia, kaikki nopeimmassa mahdollisessa ajassa.

Hero Mastery Mode sisältää kolme hahmoa julkaisun yhteydessä: Mercy, Reinhardt ja Tracer. Näillä sankarilla jokaisella on kolme hahmokohtaista rataa, joiden vaikeusaste on kasvanut. Kun pelaajat etenevät tilassa, he kohtaavat erilaisia ​​haastavia harjoitusbotteja, kuten tankkibotteja, joilla on korkea HP ja esteet, rakettibotit, jotka aiheuttavat räjähdysvaurioita, ja Sniper-botit, jotka hyökkäävät kaukaa. Jotkut skenaariot jopa vaativat pelaajia saattamaan ystävällisiä harjoitusbotteja. Botien päihittämisen ja välttämisen lisäksi pelaajien on kerättävä tunnuksia parantaakseen pisteitään.

Vaikka koko 38 pelattavan hahmon lista ei ole saatavilla Hero Masteryssä julkaisun yhteydessä, pelaajat voivat odottaa Blizzardin esittelevän lisää sankareita ja kursseja tulevina kausina. Kausi 6, joka kestää lokakuun puoliväliin, on ensimmäinen mahdollisuus pelaajille kokea uusia lisäyksiä tilaan.

Jännitystä lisää Hero Mastery -tila käynnistetään rajoitetun ajan tapahtumalla, joka kestää syyskuun 25. päivään. Suorittamalla useita haasteita pelaajat ansaitsevat palkintoja, kuten asekoruja, matkamuistoja, suihkeita ja nimikkeitä. Lisäksi pelaajat voivat kilpailla tulostaulukoissa, joissa seurataan kunkin alueen 500 parasta pelaajaa.

Hero Mastery -tila on saatavilla kaikilla Overwatch 2:n tukemilla alustoilla, mukaan lukien Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ja Xbox Series X.

Kaiken kaikkiaan Hero Mastery -tilan käyttöönotto Overwatch 2:ssa tarjoaa pelaajille jännittävän ja haastavan yksinpelikokemuksen. Sen avulla he voivat testata taitojaan, kilpailla kelloa vastaan ​​ja kilpailla korkeista pisteistä navigoidessaan esteiden ja mahtavien harjoitusbottien läpi. Tulevien lisäysten ja rajoitetun ajan tapahtuman lupauksen ansiosta Overwatch 2 -faneilla on entistä enemmän syitä sukeltaa tähän jännittävään uuteen tilaan.

Määritelmät:

– Hero Mastery: Overwatch 2:n yksinpelitila, jossa pelaajat testaavat taitojaan, kilpailevat kelloa vastaan ​​ja keräävät tunnuksia kamppaillessaan harjoitusbotteja vastaan.

– Harjoitusbotit: Overwatch 2:n tekoälyn ohjaamia hahmoja käytetään harjoituksiin ja harjoituksiin.

– Tunnusmerkit: Keräilyesineet Hero Mastery -tilassa, jotka auttavat parantamaan pisteitä.

Lähteet: Blizzard.