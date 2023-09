Overwatch 2:n sankarikausien ja syntymäpäivien epäjohdonmukaisuudet

By

Overwatch 2, erittäin odotettu jatko-osa suositulle ensimmäisen persoonan räiskintäpelille, on äskettäin julkaissut jokaisen 38 sankaristaan ​​kanoniset syntymäpäivät ja iät virallisella verkkosivustollaan. Vaikka jotkin näistä ikäryhmistä ovat järkeviä, on useita epäjohdonmukaisuuksia, jotka ovat saaneet fanit raapimaan päätään ja kyseenalaistamaan pelin aikajanan ja historian.

Yksi räikeimmistä esimerkeistä tästä epäjohdonmukaisuudesta on uusi tukisankari Kiriko. Pelin tarinassa kerrotaan, että Kiriko kasvoi Genjin ja Hanzon kanssa ja harjoitteli heidän rinnallaan miekan tapoja. Virallisen ikänsä mukaan Genji ja Hanzo ovat kuitenkin 37-vuotiaita ja 40-vuotiaita, kun taas Kiriko on vain 21-vuotias. Tämä ikäero ei ole linjassa tuntemamme taiteen ja tarinan kanssa.

Fanit ovat huomauttaneet myös muista kummallisuuksista ja epäjohdonmukaisuuksista. Esimerkiksi Sojourn on nyt listattu 47-vuotiaana, mutta hänen sisarensa Valentinen olisi pitänyt synnyttää Sojournin veljentytär 14-vuotiaana, mikä vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä. Lisäksi ikäero Pharahin ja Mercyn välillä, joiden on nyt paljastettu olevan kanoninen pari, ei näytä vastaavan Anan alkuperätarinassa esitettyä taidetta.

Kaiken kaikkiaan, vaikka Overwatchin tarina on kokenut monia muutoksia ja järkytyksiä vuosien varrella, näyttää siltä, ​​että painopiste on ollut enemmän elävän maailman ja tarinan luomisessa kuin johdonmukaisen aikajanan varmistamisessa. Vaikka nämä epäjohdonmukaisuudet saattavat olla turhauttavia joillekin faneille, on tärkeää muistaa, että Overwatchin tarina kertoo viime kädessä sen hahmojen tunnelmasta ja kokemuksista eikä heidän ikänsä erityispiirteistä.

