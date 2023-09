Overwatch 2 -tiimi vahvistaa muutokset kilpailulliseen pelaamiseen, mutta kaikkia parannuksia ei ole tulossa pian

Overwatch 2 -tiimi on myöntänyt, että pelin nykyisessä kilpailutilanteessa on tiettyjä ongelmia, ja he työskentelevät tehdäkseen tarvittavia parannuksia. Yksi suuri huolenaihe, joka on otettu esille, on avoimuuden puute rivien laskennassa. Pelaajat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä uuteen järjestelmään ja huomauttaneet, että se ei ole palkitsevaa ja voi johtaa arvon alenemiseen jopa pelien voittamisen jälkeen.

Overwatch-pelin johtaja Aaron Keller on käsitellyt näitä huolenaiheita ja vahvistanut, että muutoksia on meneillään. Yksi hänen korostama seikka on MMR-hajoamisen käyttö, joka voi aiheuttaa pelaajien huijauksen, jos he eivät ole pelanneet tiettyä roolia usein. Tiimi aikoo kertoa avoimemmin siitä, kuinka rappeutuminen vaikuttaa riveihin, ja tekee muutoksia ratkaistakseen tämän huolen.

Keller mainitsi myös mahdollisuuden palauttaa taitoluokitusmittaus alkuperäisestä Overwatch-pelistä, mutta ei ole vielä varmaa, tapahtuuko niin. Tiimi tutkii erilaisia ​​vaihtoehtoja ja arvostaa palautetta yhteisöltä.

Mitä tulee näiden muutosten aikatauluun, joitain muutoksia tehdään lyhyellä aikavälillä, kuten parannuksia MMR-hajoamisen käsittelyyn. Suuremmat muutokset toteutetaan kuitenkin ensi vuoden alussa. Tiimin tavoitteena on tehdä rankingjärjestelmästä läpinäkyvämpi, tarjota tiheämpää raportointia, lieventää ryhmittelyä korkean osaamisen tasoilla ja ottaa käyttöön uusia kilpailukykyisiä palkintoja.

Vaikka nämä päivitykset saattavat kestää jonkin aikaa, Overwatch 2 -tiimi on sitoutunut luomaan pelaajille tyydyttävämmän ja palkitsevamman kilpailukokemuksen.