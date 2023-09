Oppo tarjoaa käyttäjille ilmaisia ​​paristojen vaihtoja

By

Oppon kerrotaan suunnittelevan käyttäjilleen uuden akunvaihtopalvelun, jonka avulla he voivat tarvittaessa vaihtaa älypuhelimen akut ilmaiseksi. Ensimmäinen tästä aloitteesta hyötynyt laite on Oppo A2 Pro 5G, jonka odotetaan tulevan Kiinan markkinoille 15. syyskuuta.

Tunnettujen vihjeiden Digital Chat Stationin ja Whylabin mukaan Oppo tarjoaa ilmaisen akun vaihdon neljän vuoden kuluessa. Jos akun kuntoprosentti laskee alle 80 prosentin tänä aikana, Oppo vaihtaa akun huoltopalvelussa. Tämä käytäntö julkistetaan Oppo A2 Pro 5G:n julkaisun yhteydessä.

Oppo A2 Pro 5G on ollut huhujen ja spekulaatioiden kohteena jo jonkin aikaa. Aiemmat vuodot viittaavat siihen, että laitteessa on 6.7 tuuman Full HD+ AMOLED-näyttö 120 Hz:n virkistystaajuudella. Huhutaan, että sen virtalähteenä on MediaTek Dimensity 7050 SoC, ja siihen tulee useita RAM- ja tallennusvaihtoehtoja, mukaan lukien 8 Gt + 256 Gt, 12 Gt + 256 Gt ja 12 Gt + 512 Gt. Älypuhelimessa kerrotaan myös olevan kolminkertainen takakamera, jota johtaa 64 megapikselin ensisijainen kenno, ja 8 megapikselin etukamera selfieitä varten. Lisäksi sen odotetaan sisältävän 5,000 XNUMX mAh akun.

Akunvaihtopalvelu on tervetullut lisä Oppon käyttäjille, joka antaa mielenrauhan, kun tietää, että laitteen akku voidaan tarvittaessa vaihtaa veloituksetta. Nähtäväksi jää, laajennetaanko tämä palvelu myös muihin Oppon laitteisiin tulevaisuudessa.

Lähteet: [Digital Chat Station, Whylab]