Indie-kiipeilypeli "Only Up" poistettiin yhtäkkiä Steam Storesta

Suosittu indie-kiipeilypeli "Only Up", joka sai valtavan suosion Twitchissä, on äkillisesti poistettu PC-pelikaupasta Stream. Pelin kehittäjä, joka tunnetaan nimellä Indiesolodev, mainitsi kuukausien stressin syynä sen poistamiseen.

Nyt poistettuun peliin liitetyssä Steam-korjausmuistiinpanossa Indiesolodev selitti, että "Only Up" oli heidän ensimmäinen pelikehitysyritys, joka luotiin luoviin tarkoituksiin ja testaamaan taitojaan. Peli oli kuitenkin aiheuttanut heille paljon stressiä kuukausien aikana. He ilmaisivat haluavansa jättää pelin taakseen ja keskittyä omaan hyvinvointiinsa.

Pelisuunnittelun opiskelijana Indiesolodev ilmaisi, että he eivät enää halunneet olla vastuussa "Only Up" -ohjelman tukemisesta, vaan aikoivat sen sijaan pitää tauon ja jatkaa opintojaan. He mainitsivat myös suunnitelmansa kehittää seuraava peli, jolla olisi erilainen genre, ympäristö ja keskittyy elokuvaukseen.

Huolimatta siitä, että Indiesolodev on yksinkehittäjä "Only Up" -pelissä, hän aikoo työskennellä joukkueen kanssa seuraavaa peliä varten, alustavasti nimellä "Kith". "Only Up" -pelin poistaminen Steam-kaupasta merkitsee pelin saatavuuden päättymistä pelaajille.

"Only Up" on saanut myönteisiä arvosteluja Steamissä sen julkaisun jälkeen toukokuussa 2023, ja 71 % arvioijista piti sitä positiivisena kokemuksena. Peli seurasi tarinaa Jackie-nimisestä teini-ikäisestä, jonka täytyi kiivetä tiensä pelin maailman huipulle paetakseen köyhyyttä ja oppiakseen itsestään.

Vaikka peli houkutteli kryptofaneja viittauksillaan Goblintownin NFT:iin, sen NFT-taiteen käytöstä valitettiin myös. Spekulaatioita on noussut esiin, että pelin poistaminen saattaa liittyä tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttöön, mukaan lukien musiikki olemassa olevista anime-ohjelmista ja videopeleistä.

Kaiken kaikkiaan "Only Up" -pelin äkillinen poisto Steam-kaupasta on jättänyt fanit pettyneiksi, mutta Indiesolodevin päätös priorisoida heidän hyvinvointiaan ja keskittyä tulevaan pelikehitykseen on ymmärrettävää.

