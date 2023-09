Only Up, Viral Game Twitchissä, vedetty Steamista

Kesän aikana Twitchissä valtavaa suosiota saavuttanut suosittu viruspeli Only Up on poistettu Steam-alustalta. Pelin luoja, joka tunnetaan nimellä SCKR Games, ilmaisi halunsa siirtyä pelistä eteenpäin sen aiheuttaman stressin vuoksi.

Only Up sai merkittävän seuraajan Twitchissä ainutlaatuisella Jack and the Beanstalk -tarinalla. Peli sisälsi filosofisia kertomuksia ja haastavaa tasohyppelyä, kun pelaajat yrittivät kiivetä ylös erilaisiin kelluviin esineisiin ja ympäristöihin.

Huolimatta menestyksestään Twitchissä, Only Up kohtasi kritiikkiä NFT-viittausten sisällyttämisestä, peliominaisuuksien, kuten tallennustoiminnon, puuttumisesta ja syytöksistä toisen kehittäjän tekijänoikeudella suojatun omaisuuden käyttämisestä. Nämä kiistat johtivat siihen, että peli poistettiin väliaikaisesti Steamista heinäkuussa ennen kuin se palasi.

Päivitysviestissä Only Upin yksinkehittäjä myönsi virheensä ja ilmaisi halunsa jättää pelin taakseen. He mainitsevat pelin aiheuttaman stressin sekä mielenrauhan ja paranemisen tarpeen. Kehittäjä aikoo pitää tauon ja jatkaa koulutustaan ​​työskennellessään seuraavan pelin, alustavasti Kith, parissa. Tällä uudella projektilla on erilainen konsepti, genre ja ympäristö, ja se keskittyy elokuvaukseen. Kehittäjä ilmaisi myös halunsa työskennellä pienen tiimin kanssa parantaakseen pelien suunnittelutaitojaan.

Heidän ilmoituksensa mukaan Only Up ei ole enää ostettavissa Steamista. Pelin jo ostaneet voivat kuitenkin ladata ja pelata sitä. Lähes 13,000 XNUMX arvostelulla Only Up säilyttää enimmäkseen positiivisen luokituksen.

– Määritelmät: Twitch – live-suoratoistoalusta pelaajille;

NFT – Non-Fungible Token, digitaalinen omaisuus, jolla on ainutlaatuinen omistusoikeus, joka on tallennettu blockchain-alustalle;

Steam – videopelien digitaalinen jakelualusta.