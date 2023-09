OnePlus Nord CE 3 5G -arvostelu: Edullista erinomaisuutta

OnePlus Nord Series on saanut tunnustusta edullisista älypuhelimista, jotka tarjoavat poikkeuksellista suorituskykyä. Viimeisin lisäys tähän sarjaan on OnePlus Nord CE 3 5G. Tässä katsauksessa tutkimme, vastaako tämä laite edeltäjiensä perintöä.

OnePlus Nord CE 3 5G on saatavilla kahdessa RAM- ja tallennusversiossa – 8 Gt + 128 Gt ja 12 Gt + 256 Gt. Tämän älypuhelimen hinta-laatusuhde on 26,999 28,999 rupiaa ja XNUMX XNUMX rupiaa. Sitä on saatavana kahdessa elävässä värissä: Aqua Surge ja Grey Shimmer.

Suunnittelun suhteen OnePlus Nord CE 3 5G:ssä on kaksiympyräkamerajärjestely, jossa on tyylikkäät ruostumattomasta teräksestä valmistetut kehykset, jotka suojaavat linssejä ja parantavat yleistä estetiikkaa. Aqua Surge -värivaihtoehto lisää eloisaa kosketusta. Laitteessa on litteä, tukeva muovikehys, ja sen pölyn- ja vedenkestävyys on IP54-luokitus. Ainoa haittapuoli on hälytysliukusäätimen puuttuminen.

OnePlus Nord CE 3 5G:ssä on 6.7 tuuman Fluid AMOLED -näyttö 120 Hz:n virkistystaajuudella. Näytön ja rungon välinen suhde on vaikuttava 93.4 %, mikä takaa mukaansatempaavan katselukokemuksen. Näyttö tukee 60 Hz, 90 Hz ja 120 Hz virkistystaajuutta, mikä tarjoaa joustavuutta ja tasaisuutta. Värit ovat kirkkaita ja eloisia, eikä näkyvyys ulkona ole ongelma. Widevine L1 -sertifiointi mahdollistaa HD-suoratoiston alustoilla, kuten Netflix.

Snapdragon 782G -prosessorilla toimiva OnePlus Nord CE 3 hoitaa päivittäiset tehtävät helposti ja tarjoaa sujuvan moniajokokemuksen. Se voi kuitenkin kamppailla graafisesti intensiivisten pelien kanssa. Älypuhelimessa on Android 13.1 -pohjainen OxygenOS 13, joka tarjoaa bloatware-vapaan ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän. OnePlus takaa myös kahden vuoden suuret Android-päivitykset ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset.

OnePlus Nord CE 3 5G on varustettu 5,000 80 mAh:n akulla, mikä varmistaa päivän käytön. Sen mukana tulee 40 W SuperVooc-pikalaturi, joka lataa laitteen täyteen noin XNUMX minuutissa.

OnePlus Nord CE 3 5G:n kamerakokoonpano sisältää 50 megapikselin pääkameran OIS Sony IMX890 -kennolla, 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin makrokennon. Pääkamera tallentaa kunnollisia kuvia, joissa on hyvä värintoisto ja yksityiskohdat sekä päivänvalossa että heikossa valaistuksessa. Ultralaajakulmakamera kärsii vääristymistä reunojen ympärillä ja epätarkoista väreistä. Muotokuva-tila tuottaa kuvia, joissa on miellyttävä bokeh-efekti ja kunnollinen reunantunnistus. 16 megapikselin reikä-selfiekamera tallentaa kunnollisia kuvia tarkoilla ihosävyillä.

Kaiken kaikkiaan OnePlus Nord CE 3 5G tarjoaa kaikki olennaiset ominaisuudet hintasegmentissään. Vaikka hälytysliukusäätimen puuttuminen on pieni haittapuoli, tämä älypuhelin tarjoaa erinomaisen vastineen rahalle. Jos etsit edullista laitetta tehokkaalla suorituskyvyllä, OnePlus Nord CE 3 5G on arvokas valinta.

Lähteet: OnePlus Nord CE 3 5G Review – The Indian Express