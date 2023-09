OnePlus julkaisee Android 14 Open Beta -ohjelman OnePlus 11:lle

By

OnePlus on äskettäin esitellyt ensimmäisen Open Beta -ohjelmansa Android 14:lle, jolloin OnePlus 11:n omistajat voivat testata päivitystä ennen sen virallista julkaisua. Android 14:ään perustuva OxygenOS 1 Open Beta 14 on nyt ladattavissa OnePlusin verkkosivustolta.

Open Beta -ohjelma tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kokea OxygenOS 14:n uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Koska tämä on kuitenkin ensimmäinen Open Beta -versio, jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole heti saatavilla. OnePlus vakuuttaa, että päivityksen myöhemmät versiot sisältävät lisää ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Open Beta 1 on rajoitettu OnePlus 11:een, ja se on saatavilla tietyillä alueilla, kuten Pohjois-Amerikassa ja Intiassa (rajallinen määrä testaajia). Valitettavasti Euroopan käyttäjät eivät pääse käyttämään Open Beta -päivitystä. Päivityksen asentamiseksi käyttäjät voivat ladata tarvittavat tiedostot OnePlusin verkkosivustolta ja käyttää OxygenOS:n sisäänrakennettua manuaalista päivitystyökalua. On tärkeää huomata, että Android 13:een palauttaminen vaatii tehdasasetusten palauttamisen.

Alun perin OnePlus oli ilmoittanut, että OxygenOS 14 tuo suorituskyvyn parannuksia "Trinity Enginen" kautta, ja sen oli määrä julkaista 25. syyskuuta. Googlen odottamaton viivästyminen Pixel-puhelimien Android 14:ssä viittaa kuitenkin siihen, että OnePlus saattaa myös unohtaa niiden suunniteltua julkaisupäivää. OnePlus ei ole vielä puuttunut tähän mahdolliseen viiveeseen.

Lähde: OnePlus-yhteisön foorumit

Määritelmä:

– Open Beta -ohjelma: Ohjelmistojen testausvaihe, jossa käyttäjät voivat kokeilla päivityksen julkaisua edeltävää versiota ja antaa palautetta ennen virallista julkaisua.

Lähteet: OnePlus-yhteisön foorumit