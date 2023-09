Zero-G-taistelun tutkiminen Starfieldissä: Tehtävän arvoinen tehtävä

By

Bethesdan kehittämä Starfield, erittäin odotettu avoimen maailman roolipeli, tekee aaltoja peliyhteisössä mukaansatempaavalla pelattavuudellaan ja valtavalla tutkittavalla universumillaan. Pelin lukuisista tarjolla olevista seikkailuista yksi erottuu erityisesti jännittävänä kokemuksena: "Sure Bet".

Tämä Alpha Centauri -järjestelmään sijoittuva sivutehtävä alkaa pienestä Gagarin Landingin teollisuuskaupungista. Pelaajat kohtaavat Lizzyn, baarimikon, joka haluaa kiinnittää yritysjohtajien huomion arvokkaalla ja kalliilla viinalla. Täyttääkseen hänen pyyntönsä pelaajien on lähdettävä tehtävään etsiä kadonnutta viinaa hylätyltä rahtilaivalta.

Se, mikä erottaa tämän tehtävän muista, on aluksella havaittu nollapainovoimataistelun odottamaton käänne. Kun pelaajat tutkivat hylättyä alusta, keinotekoinen painovoima ei toimi, jolloin kaikki, mukaan lukien pelaaja, esineet ja avaruusmerirosvot, kelluu nolla-G:ssä 30 sekunnin välein. Tämä dynaaminen painovoiman siirto tarjoaa ainutlaatuisen ja innostavan taistelukokemuksen.

Käyttämällä painovoiman muutoksia edukseen, pelaajat voivat nopeasti ohjautua korkeampiin paikkoihin tai kohdistaa vihollisia, jotka putoavat suojasta ja kelluvat ulkoilmassa. Taistelusta tulee vieläkin viihdyttävämpää, kun pelaajat voivat käyttää aseita, kuten haulikoita, mikä tuottaa hauskoja hetkiä, kun heidät työnnetään taaksepäin seiniin.

Taistelun lisäksi painovoiman siirrot toimivat myös perustana kevyille poikkitehtävälle, mikä lisää tehtävään uutta nautintoa. Pelaajien on navigoitava laivan halki, liikuttava kelluvien roskien läpi samalla, kun he ylläpitävät vauhtiaan ja ratkaisevat pulmia edistyäkseen.

"Sure Bet" -tehtävä esittelee vaikuttavaa fysiikkamoottoria Starfieldissä. Huolimatta siitä, että sen lukittua 30 fps:n kehysnopeutta on kritisoitu konsoleissa, tehtävä osoittaa pelin valtavan potentiaalin ja erittäin yksityiskohtaisen maailman. Kyky seurata ja ylläpitää tarkasti jokaisen esineen, aseen ja hahmon sijaintia, törmäyksiä ja vauhtia jokaisen painovoiman muutoksen aikana on osoitus pelin teknisistä kyvyistä.

On kuitenkin syytä huomata, että monet muut Starfieldin tehtävät eivät täysin hyödynnä näitä fysiikka- ja simulaatiojärjestelmiä. Vaikka tämä tehtävä on merkittävä esimerkki siitä, mitä peli voi saavuttaa, pelaajat saattavat jäädä kaipaamaan lisää tehtäviä, jotka hyödyntävät näitä uusia mekaniikkoja.

Kaiken kaikkiaan "Sure Bet" -tehtävä tarjoaa jännittävän ja ikimuistoisen kokemuksen Starfield-universumissa. Nolla-G-taistelullaan ja mukaansatempaavalla pelattavuudellaan se esittelee Bethesdan sitoutumista mukaansatempaaviin tehtäviä, jotka ylittävät perinteiset hautyyliset tehtävät. Se on tehtävä jokaiselle Starfield-pelaajalle, joka etsii adrenaliinia täynnä olevaa seikkailua.

