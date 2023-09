Selvitä New York Timesin pulmapelin yhteydet

Yhteenveto: The New York Times on julkaissut uuden pulmapelin nimeltä Connections. Pelin tavoitteena on luokitella 16 sanan joukko neljään salaiseen ryhmään etsimällä yhteyksiä niiden välillä. Peli nollautuu päivittäin ja tarjoaa vaihtelevia vaikeustasoja. Pelaajat voivat seurata voittoputkiaan ja vertailla tuloksia ystävien kanssa. Jos tarvitset apua pulman ratkaisemisessa, peli antaa vihjeitä ja paljastaa vastaukset. Tämän päivän teemoja ovat Halloween-koristeet, TV-ohjelmat, peliautomaattien symbolit ja numerot kirjojen nimissä. Esimerkiksi Halloween-koristeet -luokka sisältää sanat, kuten lepakko, hämähäkinverkko, kurpitsa ja hautakivi. Peli on haastava, mutta ruudukot vaihtuvat joka päivä tarjoten pelaajille uusia mahdollisuuksia ratkaista pulma.

Connections on New York Timesin luoma pulmapeli. Peli esittää pelaajille 16 sanan ruudukon ja pyytää heitä järjestämään sanat neljään neljään joukkoon niiden välisten yhteyksien perusteella. Nämä yhteydet voivat liittyä eri teemoihin, kuten videopelifranchising-nimikkeisiin, kirjasarjojen jatko-osiin, punaisen sävyihin tai ketjuravintoloiden nimiin.

Vaikka jotkin sanat saattavat vaikuttaa siltä, ​​että ne sopivat useisiin teemoihin, jokaiselle ryhmälle on vain yksi oikea vastaus. Auttaakseen pelaajia tunnistamaan yhteydet, peli antaa heille mahdollisuuden sekoittaa ja järjestää ruudukon sanoja uudelleen.

Jokainen sanajoukko on värikoodattu, ja keltainen ryhmä on helpoin tunnistaa ja violetti ryhmä vaikein. Kun pelaajat luulevat tunnistaneensa joukon, he voivat lähettää vastauksensa. Jos ne ovat oikein, neljä sanaa poistetaan ruudukosta ja niitä yhdistävä teema paljastetaan. Virheellinen arvaus lasketaan virheeksi, ja pelaajilla on enintään neljä virhettä ennen pelin päättymistä.

Jos pelaajilla on ongelmia pulman ratkaisemisessa, peli tarjoaa vihjeitä ja paljastaa osan vastauksista. Tämän päivän teemoja ovat Halloween-koristeet, TV-ohjelmat, hedelmäpelisymbolit ja numerot kirjojen nimissä. Esimerkiksi yksi Halloween-koristeista on Bat ja yksi TV-ohjelmista on 24.

Yhteydet on suunniteltu haastaviksi, ja ruudukot vaihtuvat joka päivä tarjoten pelaajille uusia pulmia ratkaistaviksi. Joten jos et pystynyt ratkaisemaan tämän päivän pulmaa, tarkista huomenna uusi haaste.

Lähde: New York Times