Nokia X30 5G:n hintaa laskettu Intiassa: tässä on mitä sinun tulee tietää

Nokia ilmoitti äskettäin merkittävästä hinnanalennuksesta Nokia X30 5G -älypuhelimelleen Intiassa. Yhtiö on alentanut puhelimen hintaa Rs. 12,000 30, mikä tekee siitä helpommin kuluttajien saatavilla. Nokia X5 XNUMXG sisältää vaikuttavat tekniset tiedot ja ominaisuudet, mikä tekee siitä toivottavan vaihtoehdon älypuhelinten käyttäjille.

Nokia X30 5G:ssä on 6.43 tuuman Full HD+ AMOLED-näyttö, jonka virkistystaajuus on 90 Hz. Siinä on kahdeksanytiminen Snapdragon 695 5G -piirisarja, joka tarjoaa käyttäjille nopean ja tehokkaan suorituskyvyn. Puhelimessa on 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt sisäistä tallennustilaa, mikä varmistaa runsaasti tilaa kaikille tiedostoille ja sovelluksille.

Kameraominaisuuksien osalta Nokia X30 5G:ssä on kaksi takakameraa, jossa on 50 megapikselin PureView-ensisijainen kenno ja 13 megapikselin ultralaajakulmainen toissijainen kenno. Selfie- ja videokeskusteluja varten puhelimessa on 16 megapikselin etukamera.

Nokia X30 5G:n liitäntävaihtoehtoja ovat 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS ja USB Type-C -portti. Puhelimessa on myös näytössä oleva sormenjälkitunnistin turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi sillä on pölyn- ja vedenkestävyysluokitus IP67, mikä varmistaa kestävyyden erilaisissa ympäristöissä.

Nokia X30 5G on varustettu 4,200 33 mAh:n akulla, joka tukee XNUMX watin pikalatausta. Tämä tarkoittaa, että voit ladata laitteesi nopeasti ja pysyä yhteydessä koko päivän murehtimatta akun kestosta.

Tyylikäs muotoilu, vaikuttavat tekniset tiedot ja nyt edullinen hinta tekevät Nokia X30 5G:stä erinomaisen vastineen rahalle. Se on saatavana värivaihtoehdoissa Cloudy Blue ja Ice White.

