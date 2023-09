Nokia G42 5G: kiusattu hinnoittelu ja uudet värivaihtoehdot

Nokia G42 5G, uusin G-sarjan älypuhelin, julkaistaan ​​Intiassa ensi viikolla. Nokian lisenssinhaltija HMD Global on kiusannut laitteen hinnoittelua virallisen India X -kahvansa kautta Twitterissä. Teaser ehdottaa, että puhelimen hinta on alle Rs. 18,999 42 ja saattaa tulla kahdessa muistiversiossa. Lisäksi Nokia on tuonut markkinoille uuden So Pink -värivaihtoehdon Nokia G5 XNUMXG -puhelimeen Intian ulkopuolisille kansainvälisille markkinoille.

Nokia G42 5G toimii Qualcomm Snapdragon 480+ -järjestelmäpiirillä ja siinä on 6.56 tuuman HD+ LCD-näyttö 90 Hz:n virkistystaajuudella. Se on varustettu jopa 6 Gt RAM-muistilla ja 128 Gt sisäisellä tallennustilalla, jota voidaan laajentaa microSD-kortilla. Laite toimii Android 13:lla, ja se saa kahden vuoden Android-käyttöjärjestelmän päivitykset ja kuukausittaiset tietoturvapäivitykset seuraavan kolmen vuoden ajan.

Kameraominaisuuksien osalta Nokia G42 5G:ssä on kolminkertainen takakamerakokoonpano, jossa on 50 megapikselin ensisijainen kenno sekä kaksi 2 megapikselin kennoa. Edessä on 8 megapikselin selfie-kamera. Laitteen taustalla on 5,000 20 mAh akku, jossa on XNUMX watin langallinen pikalataustuki.

Nokia G42 5G on jo julkaistu tietyillä globaaleilla markkinoilla So Purple- ja Gray-värivaihtoehdoilla, ja nyt sitä tarjotaan uudessa So Pink -väriversiossa. Vielä ei kuitenkaan ole varmistettu, onko uusi värivaihtoehto saatavilla Intiassa.

Älypuhelin tulee myyntiin yksinomaan Amazon Intian kautta, ja se julkaistaan ​​syyskuun 11. päivänä.

