Nintendo Switchin seuraajan kerrotaan paljastetun suljettujen ovien takana Gamescom 2023 -tapahtumassa

Eurogamerin raportin mukaan Nintendo Switch -konsolin seuraaja esiteltiin suljettujen ovien takana Gamescom 2023 -tapahtumassa. Vaikka Eurogamerilla ei ollut mahdollisuutta kokeilla sitä itse, uskotaan, että useille kumppanikehittäjille annettiin välähdys konsolista jossain muodossa.

Yksi esittelyn kohokohdista oli The Legend of Zelda: Breath of the Wildin "keitetty" versio, joka on erityisesti suunniteltu esittelemään huhutun Switch 2:n suorituskykyä. Tästä väitetystä teknisestä demosta ei kuitenkaan ole annettu lisätietoja. paljastetaan tällä kertaa.

Tämä lähestymistapa, jossa käytetään olemassa olevan pelin parannettua versiota paremman suorituskyvyn osoittamiseen, muistuttaa Sony Interactive Entertainmentin strategiaa, joka johti PlayStation 5:n julkaisuun, jossa he esittelivät nopeampia latausaikoja Marvel's Spider-Manissa PlayStation 4:llä.

Huolimatta Nintendo Switchin seuraajaa ympäröivistä huhuista, yritys ei ole vielä virallisesti vahvistanut sen olemassaoloa tai mahdollisia ominaisuuksia, kuten parannettu suorituskyky, 4K-resoluutio tai taaksepäin yhteensopivuus. Alan raportit viittaavat siihen, että Nintendo valmistautuu laajempaan julkisuuteen vuonna 2024, mutta toistaiseksi tämä on spekulaatiota.

Vaikka keskustelut Nintendo Switchistä ovat usein pyörineet konsolin tyypillisen elinkaarensa lopussa, Nintendo kokee edelleen merkittävää menestystä Switchin kanssa. Nintendo of America -johtajan Doug Bowserin mukaan tämä menestys johtuu konsolin ainutlaatuisesta hybridisuunnittelusta ja vahvasta suosittujen pelien valikoimasta.

Kun otetaan huomioon Nintendo Switchin jatkuva menestys ja tulevat kehitysvaiheessa olevat pelit, kuten Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG ja nimeämätön Princess Peach -peli, alkuperäisen Switchin kanssa on vielä paljon tehtävää pitää pelaajat mukana. .

Näiden nimikkeiden julkaisun myötä konsolin tulevaisuus kuitenkin muuttuu epävarmaksi. Vaikka väitetty Gamescom 2023:n suljettujen ovien takana pidetty tapaaminen viittaa siihen, että Nintendo suunnittelee muutosta lähitulevaisuudessa, on edelleen kysymyksiä siitä, mitä seuraava Nintendo-konsoli sisältää ja ilmestyykö se vuonna 2024. Ajan myötä, Lisää tietoa odotetaan ilmestyvän, mikä antaa selkeämmän kuvan Nintendon tulevaisuuden suunnitelmista.

Määritelmät:

1. Eurogamer – suosittu videopelijournalismin verkkosivusto, joka tunnetaan pelialan perusteellisesta kattauksesta ja analyyseista.

2. Gamescom – Saksassa järjestettävä vuosittainen videopelimessu, joka tunnetaan tulevista peleistä ja konsoleistaan ​​ja esittelyistään.

3. PlayStation 5 – Sony Interactive Entertainmentin uusin pelikonsoli, joka tarjoaa paremman grafiikan, nopeamman suorituskyvyn ja uusia ominaisuuksia edeltäjäänsä PlayStation 4:ään verrattuna.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendon kehittämä ja julkaisema toimintaseikkailupeli, joka tunnetaan avoimen maailman tutkimisesta ja innovatiivisesta pelimekaniikasta.

5. Marvel's Spider-Man – suosittu supersankaripeli, jonka on kehittänyt Insomniac Games ja julkaissut Sony Interactive Entertainment. Se esittelee PlayStation 5:n ominaisuuksia parannetuilla latausajoilla.

6. 4K-resoluutio – näytön resoluutio on noin 3840 × 2160 pikseliä, mikä tarjoaa korkeamman tason yksityiskohtia ja selkeyttä pienempiin resoluutioihin verrattuna.

7. Taaksepäin yhteensopivuus – pelikonsolin kyky pelata aiempien sukupolvien tai alustojen pelejä.

8. Doug Bowser – Nintendo of America:n presidentti, joka vastaa yhtiön toiminnan valvonnasta Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Lähteet:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)