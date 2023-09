Mario Kart Tour lopettaa uuden sisällön julkaisemisen, mutta peli on edelleen saatavilla

By

Suositun mobiiliajopelin Mario Kart Tourin on määrä lopettaa uuden sisällön julkaiseminen Redditissä julkaistun pelin sisäisen ilmoituksen mukaan. Lokakuun 4. päivän jälkeen peliin ei lisätä uusia kursseja, kuljettajia, mikroautoja, purjelentokoneita tai ominaisuuksia. Vaikka tämä saattaa johtaa pelaajien määrän vähenemiseen, peli on silti ladattavissa ja pelattavissa.

Mario Kart Tourin menestys on ollut ilmeinen, sillä se on tuonut lähes 300 miljoonan dollarin tuloja, tehden siitä Nintendon toiseksi kannattavimman mobiilipelin, jonka vain Fire Emblem Heroes ohitti. Peli on kuitenkin kohdannut myös kiistaa, erityisesti sen kaupallistamisstrategian suhteen. Yksi kiistanalainen näkökohta oli "Spotlight Pipes" -tuotteen sisällyttäminen, joka tarjosi ryöstölaatikoita julkistamattomilla kertoimilla. Tämä johti pelaajien kritiikkiin, ja putket poistettiin myöhemmin.

On epäselvää, miksi Nintendo on päättänyt keskeyttää uuden sisällön kehittämisen Mario Kart Tourille. Vaikka virallista lausuntoa ei ole julkaistu, ei ole harvinaista, että pelit kuluttavat lopulta loppuun uuden sisällön tarjonnan. Nintendo julkaisee edelleen uutta sisältöä muille mobiilipeleilleen, kuten Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run ja Fire Emblem Heroes. Lisäksi yhtiö on tehnyt yhteistyötä mobiilijätti DeNA:n kanssa kehittääkseen uusia älypuhelinpelejä ja niihin liittyviä kokemuksia.

Vaikka uuden sisällön puuttuminen saattaa lannistaa joitain pelaajia, jää nähtäväksi, kuinka Mario Kart Tour -yhteisö reagoi ja jatkaako peli menestystä tästä suunnanmuutoksesta huolimatta.

